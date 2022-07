Sopranosista tuttu yhdysvaltalaisnäyttelijä Tony Sirico on kuollut 79-vuotiaana

Parhaiten roolistaan Sopranos-mafiasarjassa tunnettu yhdysvaltalaisnäyttelijä Tony Sirico on kuollut. Näyttelijä, oikealta nimeltään Gennaro Anthony Sirico, oli kuollessaan 79-vuotias.

Siricon kuolemasta on kertonut hänen perheensä lisäksi entinen Sopranos-kollega Michael Imperioli.

– Ikäväkseni joudun kertomaan, että hyvä ystäväni, kollegani ja rikoskumppanini, suuri Tony Sirico on menehtynyt tänään, Imperioli kertoi Instagramissa perjantaina.

Imperioli kuvaili edesmennyttä näyttelijää paitsi kovaksi myös lojaaliksi ja suurisydämiseksi.

New Yorkin Brooklynissa vuonna 1942 syntynyt Sirico joutui nuoruudessaan useasti pidätetyksi. Lopulta hän innostui näyttelemisestä vankilassa nähtyään ex-vangeista koostuvan ryhmän esiintymisen.

Ennen HBO:n menestyssarjassa esiintymistä Sirico oli esiintynyt vuosikymmeniä pienemmissä gangsterirooleissa niin televisiossa kuin elokuvissakin.

Hänellä esiintyi muun muassa Miami Vice ja Kojak -sarjoissa sekä mafiaa käsittelevissä elokuvissa Goodfellas (suomeksi Mafiaveljet) ja Mickey Blue Eyes (suomeksi Sinisilmä-Mickey). Lisäksi Sirico esitti pääosaa suomalaisohjaaja Juha Wuolijoen vuoden 2014 elokuvassa Zarra’s Law.

New Jerseyssä toimivaa mafiaperhettä seuranneesta Sopranosista Sirico sai roolin viisissäkymmenissään. Hän näytteli sarjassa Paulie ”Walnuts” Gualtieria.

