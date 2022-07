Sri Lankassa mielenosoittajat rynnäköivät presidentin virka-asuntoon suurmielenosoituksessa – presidentti pakeni, pääministeri erosi

Etelä-Aasiassa sijaitsevassa Sri Lankassa presidentti Gotabaya Rajapaksan kerrotaan paenneen pääkaupungissa Colombossa sijaitsevasta virka-asunnostaan suurmielenosoituksen takia. Paikallinen puolustuslähde kertoi presidentin paosta uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan presidentti saatettiin turvaan.

Poliisin arvion mukaan presidentin virka-asunnon läheisyyteen oli kerääntynyt satojatuhansia mielenosoittajia, jotka vaativat presidentin eroa maan surkean taloustilanteen vuoksi.

Sosiaalisen median kautta levitetyissä suorissa videolähetyksissä näkyi satoja ihmisiä, jotka olivat tunkeutuneet virka-asunnon pihalle ja sisätiloihin.

Viranomaiset olivat varanneet lähes 20 000 sotilasta ja poliisia turvaoperaatioon presidentin suojelemiseksi. Sotilaiden kerrotaan ampuneen laukauksia ilmaan estääkseen mielenosoittajia valtaamasta presidentin virka-asuntoa.

Tuhansia rynnäkkökiväärein varustettuja sotilaita oli kuljetettu busseilla pääkaupunkiin vahvistamaan poliisivoimia ja suojelemaan presidentin virka-asuntoa, johon mielenosoittajat olivat ilmoittaneet rynnäköivänsä.

Pääministeri eroaa, tavoitteena koalitiohallitus

Sri Lankan pääministeri Ranil Wickremesinghe kertoi iltapäivällä Suomen aikaa eroavansa tehtävästään, jotta maahan saataisiin muodostettua uusi kaikkien puolueiden koalitiohallitus. Väistyvä pääministeri kertoi asiasta muun muassa Twitter-tilillään.

Aiemmin lauantaina tavanneet Sri Lankan parlamenttipuolueiden johtajat vaativat maan pääministerin ja presidentin eroa, kertoi Sri Lankan muslimipuolueen johtaja Rauff HakeemTwitterissä.

– Jotta valtionhallinto voisi jatkaa toimintaansa ja turvata kaikkien kansalaisten turvallisuuden, suostun puoluejohtajien ehdotukseen ja teen tilaa kaikkien puolueiden hallituskokoonpanon luomiseksi, Wickremesinghe sanoi erotviitissään.

Wickremesinghe nimitettiin pääministeriksi tämän vuoden toukokuussa. Tätä ennen hän on toiminut pääministerinä neljään eri otteeseen.

Protestoijat ottivat junia haltuunsa

Ennennäkemättömän talouskriisin kanssa kamppailevassa Sri Lankassa on jo kuukausia kärsitty sähkökatkoksista, inflaatiosta sekä kriittisestä ruoka- ja bensiinipulasta, kun tuonnin rahoittamiseen tarvittava ulkomainen valuutta on loppunut.

YK on arvioinut, että noin 80 prosenttia maan asukkaista jättää aterioita väliin ruokapulan ja nousevien hintojen takia.

Saarivaltio on jo lähes täysin ilman polttoainetta, ja hallinto on sulkenut kaiken ei-välttämättömän julkisen toiminnan polttoaineen säästämiseksi.

Viranomaiset luopuivat tehottomaksi osoittautuneesta ulkonaliikkumiskiellosta sen jälkeen, kun tuhannet ihmiset olivat rikkoneet sitä lauantain vastaisena yönä. Ihmiset ovat matkanneet suurin joukoin maan pääkaupunkiin Colomboon tämänpäiväistä suurmielenosoitusta varten.

Hallituksen vastaiset mielenosoittajat olivat muun muassa painostaneet rautatievirkailijat aloittamaan junaliikenteen Colomboon, jotta ihmiset pystyisivät osallistumaan mielenosoitukseen.

Opposition tukemat mielenosoittajat olivat myös palkanneet yksityisiä busseja kuljettamaan ihmisiä pääkaupunkiin.

YK otti kantaa mielenosoitukseen

Perjantaina kolme tuomaria hylkäsi poliisin pyynnön kieltää lauantain suurmielenosoitus.

YK kehotti sekä viranomaisia että mielenosoittajia varmistamaan, että lauantain mielenosoitus olisi rauhanomainen.

– Kehotamme Sri Lankan viranomaisia osoittamaan maltillisuutta kokoontumisten valvomisessa ja tekemään kaikkensa väkivallan estämiseksi, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto sanoi.

Toukokuussa yhdeksän ihmistä kuoli ja satoja haavoittui, kun yhteenotot puhkesivat eri puolilla maata Rajapaksan kannattajien hyökättyä rauhanomaisten mielenosoittajien kimppuun presidentin virka-asunnon ulkopuolella.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Elias Peltonen

STT

