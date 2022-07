Sri Lankassa mielenosoittajat rynnäköivät presidentin virka-asuntoon suurmielenosoituksessa – presidentti pakeni

Etelä-Aasiassa sijaitsevassa Sri Lankassa presidentti Gotabaya Rajapaksan kerrotaan paenneen pääkaupungissa sijaitsevasta virka-asunnostaan suurmielenosoituksen takia. Paikallinen puolustuslähde kertoi presidentin paosta uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan presidentti saatettiin turvaan.

Mielenosoittajat ovat jo pitkään vaatineet presidentin eroa ja esimerkiksi leiriytyneet presidentin virka-asunnon eteen. Televisiokuvien mukaan mielenosoittajat rynnäköivät tänään presidentin virka-asuntoon.

Viranomaiset olivat varanneet lähes 20 000 sotilasta ja poliisia turvaoperaatioon presidentin suojelemiseksi. Sotilaiden kerrotaan ampuneen laukauksia ilmaan estääkseen mielenosoittajia valtaamasta presidentin virka-asuntoa.

Tuhansia rynnäkkökiväärein varustettuja sotilaita oltiin kuljetettu busseilla pääkaupunkiin vahvistamaan poliisivoimia ja suojelemaan presidentin virka-asuntoa, johon mielenosoittajat olivat ilmoittaneet rynnäköivänsä.

Protestoijat ottivat junia haltuunsa

Ennennäkemättömän talouskriisin kanssa kamppailevassa Sri Lankassa on jo kuukausia kärsitty sähkökatkoksista, inflaatiosta ja kriittisestä ruoka- ja bensiinipulasta tuonnin rahoittamiseen vaadittavan ulkomaisen valuutan loputtua.

YK on arvioinut, että noin 80 prosenttia maan asukkaista jättää aterioita välistä ruokapulan ja nousevien hintojen takia.

Saarivaltio on jo lähes täysin ilman polttoainetta ja hallinto on sulkenut kaiken ei-välttämättömän julkisen toiminnan polttoaineen säästelemiseksi.

Viranomaiset luopuivat tänään tehottomaksi osoittautuneesta ulkonaliikkumiskiellosta tuhansien ihmisten rikottua sitä lauantain vastaisena yönä. Ihmiset ovat matkanneet suurissa joukoin maan pääkaupunkiin Colomboon tämänpäiväistä suurmielenosoitusta varten.

Hallituksen vastaiset mielenosoittajat olivat muun muassa painostaneet rautatievirkailijat aloittamaan junaliikenteen Colomboon, jotta ihmiset pystyisivät osallistumaan mielenosoitukseen.

Opposition tukemat mielenosoittajat olivat myös palkanneet yksityisiä busseja kuljettamaan ihmisiä pääkaupunkiin.

YK otti kantaa mielenosoitukseen

Perjantaina kolme tuomaria hylkäsi poliisin pyynnön kieltää lauantain suurmielenosoitus.

YK kehotti sekä viranomaisia että mielenosoittajia varmistamaan, että lauantain mielenosoitus olisi rauhanomainen.

– Kehotamme Sri Lankan viranomaisia osoittamaan maltillisuutta kokoontumisten valvomisessa ja tekemään kaikkensa väkivallan estämiseksi, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto sanoi.

Toukokuussa yhdeksän ihmistä kuoli ja satoja haavoittui, kun yhteenotot puhkesivat eri puolilla maata Rajapaksan kannattajien hyökättyä rauhanomaisten mielenosoittajien kimppuun presidentin virka-asunnon ulkopuolella.

