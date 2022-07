Stoltenberg luottaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden pikaiseen ratifiointiin jäsenmaissa

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo luottavansa siihen, että Naton jäsenmaat ratifioivat nopeasti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Stoltenberg kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Naton päämajassa Brysselissä sen jälkeen, kun Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat oli allekirjoitettu.

Liittymispöytäkirjojen allekirjoittamisen myötä Suomesta ja Ruotsista tuli sotilasliiton tarkkailijajäseniä. Tarkkailijajäseninä maat pääsevät osallistumaan Naton kokouksiin.

Ennen kuin Suomesta ja Ruotsista tulee sotilasliiton varsinaisia jäseniä, pitää jäsenyys vielä ratifioida kaikissa 30 Nato-maassa.

Stoltenberg ei halunnut tiedotustilaisuudessa esittää tarkkaa arviota siitä, kuinka kauan ratifiointiprosessiin menee, mutta arvioi sen kestävän kuukausia.

– Eri maissa on erilaiset prosessit, ja sen vuoksi olen hyvin varovainen arvioimaan sitä, kuinka nopeasti tämä voisi tapahtua, Stoltenberg sanoi.

Stoltenbergin mukaan monet jäsenmaat ovat jo ennalta varautuneet käsittelemään Suomen ja Ruotsin jäsenyysasian nopeasti, minkä vuoksi hän uskoo nopeaan ja sujuvaan ratifiointiprosessiin.

”Vain seitsemän viikkoa mennyt”

Naton viimeksi laajentuessa – Pohjois-Makedonian liittyessä sotilasliittoon vuonna 2020 – ratifiointiprosessi kesti Stoltenbergin mukaan noin 12 kuukautta.

– Olen iloinen siitä, että monet Nato-maat ovat jo aloittaneet ratifiointiprosessin ja ovat ilmoittaneet, että hoitavat asian nopeammin kuin normaalisti, koska he näkevät nopean liittymisprosessin tärkeyden, Stoltenberg sanoi.

Stoltenberg muistutti, että tähän mennessä Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessi on edennyt hyvin nopeasti.

– Tämä on tähän mennessä ollut Naton historian nopein liittymisprosessi, koska jäsenhakemusten jättämisestä on vain seitsemän viikkoa, Stoltenberg sanoi.

Ainakin Virossa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointiin suhtauduttiin tiistaina huomattavalla ripeydellä.

– Hetki sen jälkeen, kun Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat allekirjoitettiin Brysselissä, kutsuin hallitukseni koolle ja ehdotin Viron parlamentille, että se kokoontuu huomenna nopeutettua ratifiointia varten, Viron pääministeri Kaja Kallas kirjoitti Twitterissä.

Kallaksen mukaan Suomella ja Ruotsilla ei ole Natossa suurempaa ystävää kuin Viro.

”Ei kätkettyjä asiakirjoja”

Suomen ja Ruotsin ulkoministereiltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa Brysselissä, lupasivatko maat viime viikolla Turkille, että ne luovuttavat sille Suomessa ja Ruotsissa oleskelevia henkilöitä, joita Turkki syyttää terroristeiksi.

– Me noudatamme täysin (Madridissa laadittua) yhteisymmärrysasiakirjaa, ja siinä ei tietenkään ole mitään listoja, Ruotsin ulkoministeri Ann Linde sanoi.

Linden mukaan Madridissa käydyissä neuvotteluissa ei myöskään noussut esille minkäänlaisia listoja tai numeroita.

– Kaikki, mistä Madridissa sovittiin, on mainittu dokumentissa, eikä sen lisäksi ole mitään kätkettyjä asiakirjoja tai sopimuksia, Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) puolestaan sanoi.

