Suomesta ja Ruotsista tulee tänään Naton tarkkailijajäseniä

Suomi ja Ruotsi etenevät Nato-polullaan jälleen askeleen eteenpäin, kun maiden liittymispöytäkirjat allekirjoitetaan tänään sotilasliitto Naton päämajassa Brysselissä.

Allekirjoitusten jälkeen Suomesta ja Ruotsista tulee sotilasliiton tarkkailijajäseniä.

Allekirjoitustilaisuudessa 30:tä Nato-maata edustavat niiden Nato-suurlähettiläät. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja hänen ruotsalaiskollegansa Ann Linde ovat läsnä tilaisuudessa.

Ennen kuin Suomesta ja Ruotsista tulee sotilasliiton varsinaisia jäseniä, pitää jäsenyys vielä ratifioida kaikissa Nato-maissa kansallisella tasolla. Ratifiointikierrokseen on arvioitu kuluvan joitakin kuukausia tai jopa vuosi.

Ensimmäiset ratifioinnit voivat toteutua nopeastikin. Esimerkiksi Kanada ja Saksa ovat ilmoittaneet käyttävänsä ratifioinnissa nopeutettua menettelyä. Kierroksen lopullista kestoa on kuitenkin vaikea arvioida, koska nähtäväksi jää, toteuttaako Turkki uhittelujaan.

Turkki on uhannut, ettei se ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä parlamentissaan, elleivät maat luovuta ihmisiä, joita Turkki syyttää terroristeiksi.

Turkki ehti jarruttaa Suomen ja Ruotsin Nato-prosessia jo viikkokaupalla, kunnes se muutti mieltään viime viikolla Madridin huippukokouksen yhteydessä. Tuolloin Nato-maat päättivät kutsua Suomen ja Ruotsin liittokunnan jäseniksi ja sopivat liittymispöytäkirjojen allekirjoittamisesta.

Ilmassa eri tulkintoja

Turkin esiin nostamat huolet liittyivät muun muassa terrorismin torjuntaan ja asevientiin. Turkkia vaivanneista asioista sovittiin kolmen maan välisessä yhteisymmärrysasiakirjassa viikko siiten.

Asiakirjan muotoilut jättivät kuitenkin tulkinnanvaraa. Tähän mennessä on käynyt jo ilmi, että Turkki tulkitsee kirjauksia eri tavalla kuin Suomi tai Ruotsi.

Ulkoministeri Haavisto kommentoi perjantaina Suomen toimivan sen mukaan, mitä allekirjoitettuun asiakirjaan kirjattiin Suomen, Ruotsin ja Turkin kesken. Hän sanoi, että mistään luovutettavien henkilöiden nimistä tai nimilistoista ei Turkin kanssa puhuttu.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: