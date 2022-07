Suun kautta otettavan koronaviruslääkkeen Paxlovidin käyttö alkaa Husissa – otetaan myös Turun seudulla käyttöön

Koronaviruslääke Paxlovidin käyttö alkaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Kyseessä on ensimmäinen koronavirustaudin hoitoon tarkoitettu suun kautta otettava lääke, jonka käytön Euroopan lääkevirasto on hyväksynyt.

Lääkkeen käyttö aloitetaan myös Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan hoito kohdistetaan ensisijaisesti koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville potilaille, joilla on esimerkiksi vaikeita puolustusjärjestelmän häiriöitä, syöpää tai keuhkosairauksia. Paxlovid on lääkeyhtiö Pfizerin kehittelemä lääke.

STT

