Suuret eduskuntaryhmät kannattavat turistiviisumien kieltämistä venäläisiltä – ”Täällä periaatteessa voi käydä vaikka sotaan osallistuneet lomailemassa”

Suurimmat eduskuntaryhmät ovat valmiita kieltämään turistiviisumien myöntämisen venäläismatkailijoille.

STT kysyi eduskuntapuolueiden ryhmäjohtajilta, tulisiko turistiviisumit kieltää venäläisiltä Ukrainan sodan vuoksi. Myönteisesti ryhmänsä puolesta vastasivat neljä suurinta puoluetta eli SDP, kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta. Myös kristillisdemokraatit ja Liike Nyt kannattivat ajatusta.

– Pidän perusteltuna, että hallitus ottaisi nopeasti selvitettäväksi turistiviisumien rajoittamisen. Venäjän brutaali sota jatkuu joka päivä, eikä tässä tilanteessa normaali kanssakäyminen ole muutenkaan monin tavoin mahdollista, pääministeripuolue SDP:n ryhmää johtava Antti Lindtman sanoo.

Lindtmanin mukaan samalla on arvioitava toimien mahdolliset vaikutukset Venäjän opposition toimintamahdollisuuksiin ja Venäjän kansalaisten mahdollisuuksiin saada todellista tietoa Venäjän toiminnasta Ukrainassa.

Nykytilanne heikentää Venäjälle asetettujen sanktioiden vaikutusta, sanoo kokoomusryhmän toinen varapuheenjohtaja Jukka Kopra. Ryhmä on muodostanut asiasta kantansa tänään.

– On moraalisesti väärin, että täällä periaatteessa voivat käydä vaikka Venäjän hyökkäyssotaan osallistuneet henkilöt lomailemassa Euroopassa, Suomen kautta EU:n alueella ja Suomessa. Sitä emme suopein silmin katso, kertoo Kopra.

”Olisi vahva viesti Venäjälle”

Vihreiden ryhmä ei ole muodostanut asiaan varsinaisesti kantaa, kertoo ryhmäjohtaja Atte Harjanne. Hänen mukaansa venäläisturistien vapaa matkailu koettelee oikeustajua, kun maa käy samalla hyökkäyssotaa.

– Tässä on sekin aspekti, että niiden avulla voi olla mahdollista kiertää jotain pakotteita, Harjanne sanoo.

Harjanne toisaalta pohtii, auttaako yksittäisten venäläisten eristäminen kasvattamaan paikallista vastustusta maan harjoittamalle politiikalle tai raakuuksille.

Puolueen varapuheenjohtaja, itärajan tuntumasta Lappeenrannasta kotoisin oleva Hanna Holopainen olisi valmis jäädyttämään viisumien myöntämiset.

– Se olisi vahva viesti Venäjälle: Suomi ei hyväksy sotarikoksianne. Suomi seisoo ukrainalaisten rinnalla, Holopainen kirjoitti Twitterissä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa viisumien myöntämisen ehtojen kiristämistä, mutta ei ole ryhmän puheenjohtajan Jussi Saramon mukaan muodostanut vielä kantaansa lomaviisumien perumiseen. Hänen mukaansa Suomen pitäisi ajaa viisumien myöntämiseen kiristyksiä EU:ssa.

– Muuten hyödyt jäävät olemattomiksi juuri Putinin hallinnosta eniten hyötyneen vauraimman väestönosan kohdalta, joka vain valitsee toisen reitin, Saramo vastaa sähköpostitse.

Myöskään RKP ei ryhmänjohtaja Anders Adlercreutzin mukaan ole käsitellyt asiaa eduskuntaryhmässä, mutta Adlercreutz pitää turistiviisumien kieltämistä tai ainakin voimakasta rajoittamista perusteltuna.

– On syytä muistaa, että tiettyjen henkilöiden osalta – kuten toisinajattelijoiden, oppositioaktivistien – viisumien myöntäminen voi olla perusteltua sodasta huolimatta, vastaa Adlercreutz sähköpostitse.

Ukrainan suurlähettiläs pitää viisumikäytäntöä vääränä

Viime viikolla Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova kertoi pitävänsä vääränä, että venäläiset matkustavat nyt turistiviisumilla Suomeen ostosmatkoille, kun Venäjä käy toisaalla sotaa.

Rajakaupunki Imatralla vieraillut Dibrova sanoi Uutisvuoksi-lehdelle, ettei yksikään venäläinen voi sulkea silmiään tapahtumilta tai piiloutua venäläisen propagandan taakse.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi viikonloppuna pitävänsä perusteltuna viisumien myöntämisen lopettamista. Ryhmäjohtaja Ville Tavio vahvistaa näkemyksen.

– Turistiviisumien jäädyttäminen olisi syytä tehdä yhdessä koko EU:n alueella, Tavio sanoo STT:lle.

Suomella on venäläisturistien Euroopan-lomissa erityinen asema siksi, että EU:n laajuiset pakotteet ovat jo aiemmin lopettaneet suorat lennot Euroopan ja Venäjän välillä. Turistit voivat kuitenkin saapua itärajan yli Suomeen ja halutessaan jatkaa matkaansa myös muualle Eurooppaan.

Keskustan Juha Pylväs huomioi ryhmän pohdinnassa juuri Suomen aseman rajamaana.

– Jos sota meinataan saada loppumaan, kyllä tavallisten (Venäjän) kansalaisten pitää tajuta, että jotain on pielessä. Siinä mielessä tämä viisumirajoitus ainakin määräaikaisesti olisi hyvä ottaa käyttöön, hän sanoo.

Viro lopetti turistiviisumien myöntämisen venäläismatkaajille maaliskuussa. Ainakaan Latvia ja Liettua eivät myös myönnä maan kansalaisille turistiviisumeja.

”Ulkopoliittisen johdon linjausta odotetaan”

Oppositiopuolueista myös kristillisdemokraatit kannattaa eduskuntaryhmänä lomaviisumien keskeyttämistä. Ryhmän puheenjohtajan Päivi Räsäsen mukaan viisumikeskeytyksestä pitäisi tulla esitys hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiselta ministerivaliokunnalta.

– Kun on tällainen herkkä tilanne, sotatilanne menossa, niin kyllähän tässä nimenomaan ulkopoliittisen johdon linjausta odotetaan ja tarvitaan, Räsänen sanoo.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän mukaan viisumikeskeytyksen pitäisi rajoittua lomamatkailuun. Perhe- ja terveysperusteisten viisumien osalta tilanne on Räsäsen mukaan toinen.

– On niitäkin tapauksia, joissa rauhan edistämiseksi pystymme kuitenkin pitämään kanssakäymistä venäläisen väestön kanssa. Siellä on paljon niitäkin, jotka vastustavat tätä sotaa, hän sanoo.

EU-tason ratkaisu vähentäisi kiertomahdollisuuksia

Moni puolue korostaakin, että linjaus pitäisi tehdä EU:n tasolla.

– EU:n pitäisi lisätä pakotelistalle, että turistiviisumeja ei myönnetä niin kauan kuin sota on menossa, Liike Nytin Harry Harkimo sanoo.

Myös keskustan Pylväs korostaa, että EU-maiden pitäisi pitää yhteistä linjaa. Jos maat tekevät omanlaisiaan ratkaisujaan, väylät jäävät auki toista kautta, hän sanoo.

Valta kuuluu kansalle (VKK) -eduskuntaryhmä vastustaa lomaviisumikieltoa. VKK:n ainoa kansanedustaja ja puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen vastaa STT:lle, ettei turistiviisumeja pidä kieltää venäläisiltä missään nimessä.

– Päinvastoin meidän pitäisi kunnioittaa naapuruussopimusta, joka täyttää 30 tänä vuonna, ja miettiä jopa sen tiimoilta, että se huomioitaisiin viisumiasioissa myös positiivisesti, Turtiainen sanoo.

Viisumirajoitus voi iskeä Itä-Suomeen

Venäläisturistien viisumien rajoittaminen voi vaikuttaa kielteisesti esimerkiksi Itä-Suomessa alueille, joilla venäläiset turistit ovat aiempina vuosina vierailleet paljon.

Osa eduskuntaryhmien puheenjohtajista suhtautuu myönteisesti siihen, että viisumirajoituksesta kärsiviä alueita ja yrityksiä tuettaisiin.

Perussuomalaisten Ville Tavio vaatii hallitusta pyytämään tukea EU:lta, koska Suomi kärsii Venäjä-pakotteista monta muuta jäsenmaata enemmän.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen puolestaan arvioi, että kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi vastaavat suorat taloudelliset tuet kuin yrityksille on myönnetty koronapandemian aikana. Hänestä olisi etukäteen selvitettävä, millaiset taloudelliset vaikutukset viisumirajoituksesta seuraavat.

– Olisi tärkeä arvioida ja tarvittaessa suunnata taloudellista tukea, ettei tulisi tarpeettomia konkursseja, hän sanoo.

Myös RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz kannattaa sitä, että viisumirajoituksen taloudellisia vaikutuksia selvitetään.

Keskustan Juha Pylväs huomauttaa, että korona-aikana tukia on myönnetty erillisellä lainsäädännöllä. Tässä tilanteessa hän nostaisi avuksi keskustan ehdottamat erityistalousalueet.

– Se on ollut miljardin potti, mitä sieltä on likennyt rahaa. Totta kai pitää rakentaa jokin järjestelmä, että elämisen edellytykset säilyvät.

”Pistemäiset kompensaatiot ei välttämättä ole fiksuin keino”

Liike Nytin Harry Harkimo sitä vastoin pitää venäläisturistien menetystä vaikutuksiltaan pienenä, koska turistit ovat olleet koronapandemian vuoksi poissa vuosia.

Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Jussi Saramon mukaan suorat taloudelliset tuet eivät ole hyvä ratkaisu.

– Venäjän tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta ja kaupankäynti voi olla mahdotonta vuosikausia. On siis tuettava sellaista toimintaa, joka voi menestyä Venäjästä riippumatta, hän sanoo.

Vihreiden Atte Harjanne toivoo, että alueelle rakennetaan kestävää taloudellista pohjaa sillä ehdolla, ettei tiivis kaupallinen yhteistyö Venäjän kanssa ole todellisuutta.

– Pistemäiset kompensaatiot ei välttämättä ole fiksuin keino eteenpäin.

Lappeenrantalainen kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Jukka Kopra ymmärtää, että päätöksellä olisi vaikutusta Itä-Suomeen. Hänestä mahdollisen viisumirajoituksen vaikutukset tulisi huomioida valtiosihteerien työryhmässä, jossa selvitetään idänkaupan ja rajayhteistyön hiipumisen vaikutuksia.

– Haitoista huolimatta ankara linja on tarpeen, Kopra sanoo.

https://twitter.com/HannaHolopaine/status/1551462894885376001

https://www.uutisvuoksi.fi/paikalliset/4744543

Ilkka Hemmilä. Markku Uhari

STT

Kuvat: