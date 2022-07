Salon Palloilijoiden edustusmiehistö palaa ”ykköskotikentälleen” jalkapallon Kakkosen B-lohkon ottelussa, johon vastustajaksi saapuu porilainen Musan Salama. Kautensa tekonurmella aloittamaan joutunut SalPa pelasi jo yhden ottelun Salon Urheilupuiston ylänurmella 11. kesäkuuta, jolloin Joutsenlauma hävisi Ilves/2:lle 1–2.

Edellisen kotipelinsä niin ikään porilaista Jazzia (2–1-voitto) vastaan SalPa kuitenkin vei takaisin tekonurmelle, koska ylänurmi ei ollut riittävän laadukkaassa kunnossa.

Nyt edessä olevasta MuSa-pelistä lähtien SalPa saa (toivottavasti) vietyä kautensa läpi luonnonnurmella.

– MuSa on todella hyvä joukkue, heillä on hyvin pitkälti sama runko, mitä viime kaudella Ykkösessä, jossa he pelasivat hyvin ja voittivat pelejä. Viime kauden Ykkönen oli äärimmäisen tasainen ja oli oikeastaan vääryys että yksikään joukkue sieltä edes putosi, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä ennakoi kamppailu Joutsenlauman nettisivuilla.

Jos oli viime kauden Ykkönen äärimmäisen tasainen, sitä on ollut Kakkosen B-lohkon alkukausikin. Ottelut ovat menneet kutkuttavasti ristiin, ja siitä todisteena MuSan maanantainen kamppailussa, jossa se kaatoi Klubi 04:n kotonaan 3–1. Näin kaikilla lohkon joukkueilla on rasitteenaan jo vähintään kaksi tappiota.

SalPa lähtee peliin neljänneltä sijalta. Viime lauantaina Hämeenlinnassa SalPa kärsi HJS:lle 2–3-tappion. Korttitilinsä täyteen tuossa ottelussa saaneet keskikentän Niko Leskelä ja Ronias Yacoobi ovat MuSaa vastaan sivussa.

Muuten SalPan pitäisi päästä parhaillaan illan otteluun.

– Sarjan tasaisuudesta taas kertoo hyvin se, että putoamisviivan alla oleva joukkue voittaa lohkon suosikin. Takki auki ei voi lähteä yhteenkään peliin, ja MuSan laatu on tiedossa. Nyt vain toteutetaan viime kertaa laadukkaammin omaa tekemistä, niin se tulos tulee sieltä, Suonperä pohti.

SalPa ja MuSa kohtasivat Suomen cupin 4. kierroksella toukokuun alussa Porissa. Varsinainen peliaika päättyi 0–0, ja SalPa eteni jatkoon rangaistuspotkujen jälkeen 5–4.

SSS:n nettitilaajilla on mahdollisuus katsoa SalPan ja MuSan kohtaaminen Salkkarin nettisivuilta. Lähetys alkaa kello 16.45. Ottelun selostaa Kimmo Muttilainen, kommentaattorina toimii salolainen ammattivedonlyöjä Daniel Rantanen.

Kakkosen B-lohkoa SalPa–MuSa Salon Urheilupuiston ylänurmella lauantaina kello 17.