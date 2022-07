Tankotanssi ei ole pelkästään naisten laji – ”Kyllähän tämä voimalajina miehillekin sopisi”

Halikon liikuntahallin pihalla on niin kirkasta, että silmiä siristää.

Sisällä hallissa on niin pimeää, että olen kompastua ensimmäiseen rappuseen – hallin kaiuttimista soiva pianoteos peittää onneksi kolinan. Tankotanssin SM-kisojen finaalipäivä on juuri alkanut.

Keskisuuren rokkibändin vetävälle lavalle on pystytetty kaksi kromitolppaa.

Kuumuudesta ja kosteudesta johtuen tolpat on kuivattava jokaisen suorituksen jälkeen. Tehtävä ei ole helppo, sillä tanko on nelisen metriä pitkä. Siivousryhmä aloittaakin kuivauksen kiipeämällä tolppaa pitkin katon rajaan.

Lavan edessä parhailla paikoilla on rivi tuomareita, heidän takanaan on jostain syystä viiden metrin turvaväli ennen yleisöä, jota muuten on jo ennen yhtätoista saapunut paikalle toistasataa.

Yli 40-vuotiaiden naisten finaalin viimeinen osallistuja, jämsäläinen Tea Savio ottaa ylivoimaisen voiton.

– Kaikki lähti kaverin polttareista. Kokeilin siellä lajia ensimmäisen kerran, Savio kertoo yleisölle haastattelupisteellä.

Savio vastasi monen muun osallistujan tavoin esityksensä koreografiasta itse.

– Kun itse tekee, niin säästää, Savio linjasi.

2010-luvun trendilaji tankotanssi ei ole sataprosenttisesti naisten laji. SM-viikolla oli yksi miesosallistuja, 45-vuotias vaasalainen Sami Huhtakallio, joka on myös lajin maailmanmestari.

– En oikein ymmärrä, miksi lajissa ei ole enempää miehiä. Kyllähän tämä nyt voimalajina miehillekin sopisi. Eikä notkeudesta ole haittaa, Huhtakallio naurahti.

Tankotanssi oli yksi niistä SM-viikon harvoista lajeista, joka jäi sijainniltaan pahasti paitsioon. SM-viikon keskus Urheilupuisto on viiden kilometrin päässä.

Mutta se mitä sijainnissa hävitään, se näkyvyydessä voitetaan: tankotanssin, kuten käytännössä jokaisen SM-viikon lajin, tärkein syy päästä osaksi monilajitapahtumaa oli ja on Ylen tarjoama ruutuaika.