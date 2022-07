Tanskan poliisi: Kööpenhaminan ostoskeskusampuminen ei vaikuta terroriteolta – haavoittuneiden joukossa ruotsalaisia

Kööpenhaminan eilisen ostoskeskusampumisen tutkinnassa ei ole havaittu merkkejä terrorismista, kertoo Tanskan poliisi maanantaiaamun lehdistötilaisuudessa, uutisoivat TT ja Dagens Nyheter. 22-vuotiaan epäillyn tekijän uskotaan toimineen yksin.

Ampumisessa haavoittuneista kaksi on Ruotsin kansalaisia ja muut kaksi Tanskan kansalaisia. Tanskalaisia haavoittuneita ovat 40-vuotias ja 19-vuotias nainen. Ruotsalaisia haavoittuneita ovat 50-vuotias mies ja 16-vuotias tyttö. Kaikki neljä ovat vakavasti haavoittuneita mutta vakaassa tilassa, kertoo poliisi.

Ostoskeskusampumisessa sai surmansa kolme ihmistä, kertoi poliisi aiemmin. Kuolleet olivat nelissäkymmenissä ollut venäläismies ja kaksi nuorempaa tanskalaista, kertoo Dagens Nyheter. Poliisin mukaan vaikuttaa siltä, että tekijä olisi valinnut uhrinsa satunnaisesti.

Viranomaisten mukaan epäilty tekijä on ”psykiatrin tuttuja”, mutta poliisi ei kerro tässä vaiheessa tarkempaa tietoa tämän mielentilasta. Mies oli aseistautunut kiväärillä, ja hänet pidätettiin paikan päällä poliisin mukaan ilman suurempaa draamaa.

Epäillyn tekijän vangitsemisoikeudenkäynti järjestetään jo tänään. Häntä epäillään tässä vaiheessa murhista, mutta muitakin rikosnimikkeitä voi tulla vielä esiin.

Kööpenhaminan poliisin tutkinnassa on tapaukseen liittyen neljä Youtube-palvelussa julkaistua videota, kertoi Jyllands-Posten. Perjantaina palveluun ladatuissa videoissa esiintyy nuori mies, jolla on aseinaan kivääri ja pistooli. Poliisi ei ole vielä vahvistanut sitä, onko videoilla esiintyvä mies epäilty tekijä.

