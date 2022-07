Tass: Ruotsin kansalaista syytetään palkkasoturina toimimisesta Ukrainan separatistialueilla

Niin sanotun Donetskin kansantasavalta syyttää Ruotsin kansalaista ”palkkasoturina toimimisesta”, venäläinen uutistoimisto Tass uutisoi maanantain ja tiistain välisenä yönä

Tass oli haastatellut asiasta ”donetskilaista lainvalvojaa” jonka mukaan ruotsalaista kohtaan on käynnissä rikostutkinta.

Tass kertoi Ruotsin kansalaisen jääneen vangiksi antauduttuaan Ukrainan Mariupolissa Azovstalin terästehtaalla.

Venäjän pyörittämä niin sanottu Donetskin kansantasavalta on aiemmin vanginnut ja tuominnut kuolemaan kaksi brittimiestä. Heidän tuomiotaan ei ole vielä pantu täytäntöön.

Venäjän nukkehallinto asetti Hersoniin uuden hallinnollisen johtajan

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n viranomainen on ottanut vallan Venäjän miehittämän Hersonin alueen hallinnossa. Asiasta kertovat Venäjän alueelle asettamat viranomaiset tiistaina.

Venäjän erillisalue Kaliningradin hallinnon entinen varajohtaja Sergei Jelisejev on tiistaista alkaen Hersonin alueen hallinnon johtaja, venäläinen viranomainen kertoi.

– Ukraina on lopullisesti Hersonin alueen menneisyyttä. Venäjä on täällä lopullisesti, Venäjän asettamat viranomaiset kirjoittivat viestipalvelu Telegramissa.

Etelä-Ukrainassa sijaitseva Herson oli yksi ensimmäisistä kaupungeista, jotka Venäjä otti hallintaansa sen aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Venäjä on jakanut alueen asukkaille venäläisiä passeja ja ottanut käyttöön ruplan.

Hersonin venäläismielinen nukkehallinto on myös aikaisemmin kertonut, että alueella valmistaudutaan kansanäänestykseen siitä, liitetäänkö miehitetty alue virallisesti Venäjään.

Ukrainan pääministeri: jälleenrakennuksen rahoitus Venäjältä takavarikoidusta omaisuudesta

Ukrainan toipumisen Venäjän hyökkäyksestä on arvioitu maksavan jopa 750 miljardia dollaria, kertoi Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal maanantaina. Kansainväliset järjestöt ja yksityinen sektori kokoontuivat maanantaina ja tiistaina Sveitsin Luganoon keskustelemaan suunnitelmista Ukrainan jälleenrakentamiseksi.

Shmyhalin mukaan jälleenrakennuksen rahoituksen pitäisi tulla pääosin Venäjältä ja venäläisiltä oligarkeilta takavarikoidusta omaisuudesta.

– Venäjän viranomaiset ovat aloittaneet tämän verisen sodan. He ovat aiheuttaneet laajaa tuhoa, ja heidän tulisi olla vastuussa siitä, hän sanoi.

Ukraina on ehdottanut, että sen liittolaiset ”adoptoisivat” rajattuja alueita Ukrainasta ja johtaisivat niiden uudelleenrakentamista. Näin toipuminen voitaisiin toteuttaa tehokkaasti. Esimerkiksi Britannia on ehdottanut, että maa voisi ottaa pääkaupunki Kiovan alueen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenkyi kertoi videoyhteydellä, että Ukrainan jälleenrakennus ei ole vain yhden valtion tehtävä.

– Se on koko demokraattisen maailman yhteinen tehtävä, hän sanoi.

https://tass.com/world/1475613

Tuukka Tervonen, Minja Viitanen

STT

Kuvat: