Tehy-lehti: Tehy on tehnyt rikosilmoituksen Helsingin kaupungin maksamattomista palkoista

Ammattiliitto Tehy on tehnyt rikosilmoituksen Helsingin kaupungin maksamattomista palkoista, kertoo Tehy-lehti.

Palkanmaksun ongelmat ovat jatkuneet kuukausia ja koskeneet tuhansia työntekijöitä.

Tehyn mukaan useilta sadoilta työntekijöiltä on jäänyt koko palkka saamatta usealta palkanmaksukaudelta.

Liitto on pyytänyt poliisia selvittämään, kenen viranhaltijan vastuulla olevista laiminlyönneistä palkanmaksun virheellisyydet johtuvat.

https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/tehy-teki-rikosilmoituksen-helsingin-kaupungin-maksamattomista-palkoista

STT

Kuvat: