THL aikoo laajentaa suositustaan neljännestä koronarokotuksesta – arvion mukaan elokuun puolivälissä tehosterokote 65-vuotiaille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aikoo laajentaa neljättä koronavirusrokotetta koskevaa suositustaan loppukesästä.

THL:n ennakkoarvion mukaan neljättä tehosterokotetta suositeltaisiin 15. elokuuta alkaen annettavan kaikille 65 vuotta täyttäneille. Syyskuun alusta alkaen neljännen rokotteen suositus laajenisi 60 vuotta täyttäneisiin ja lisäksi 12-59-vuotiaisiin, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin.

THL:n mukaan tarkennettu suositus valmistuu viimeistään elokuun alussa. Ennakkotiedon tarkoitus on valmistella kunnat rokotteiden antamiseen.

THL kannustaa nuorempia ikäpolvia ottamaan kolmannen rokotteen

Ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo THL:n tiedotteessa, että koronavirusepidemia kiihtyy hyvin todennäköisesti syksyllä. Samalla vanhempien ikäryhmien suoja vakavaa covid-19-tautia vastaan hiipuu.

– Tämänhetkisen tiedon valossa neljänsien annosten laajentaminen loppukesästä on perusteltua, Nohynek kertoo.

Toistaiseksi hänen mukaansa ei kuitenkaan ole perustetta laajentaa suositusta niin, että alle 60-vuotiaat rokotettaisiin neljännen kerran. Kolmen rokotteen antama suoja on alle 60-vuotiaille Nohynekin mukaan riittävä, koska muun muassa vakava koronatauti on nuorissa ikäluokissa harvinainen.

THL:n mukaan tuleva suositus on linjassa Tanskan ja Norjan ohjeistusten kanssa.

Tällä hetkellä THL suosittaa neljättä koronavirusrokotetta 80 vuotta täyttäneille, hoivakotien ja kotihoidon piirissä oleville iäkkäille sekä 70-79-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin. Neljättä rokotetta suositellaan myös 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on vakavasti heikentynyt.

Samalla THL suosittaa nuorempia ikäpolvia hakemaan kolmannen koronavirusrokotteen. Tuoreimpien saatavilla olevien tietojen mukaan noin 65 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista on ottanut kolmannen koronavirusrokotteen.

Koronavirukseen liittyvät kuolemat lisääntyneet Suomessa

Koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ovat nousseet voimakkaasti tämän vuoden aikana. Suomessa on THL:n tuoreimpien julkistettujen tietojen mukaan todettu 4 875 koronavirukseen liittyvää kuolemaa epidemian alusta lähtien, kun vielä tammikuussa niitä oli 2 300.

Markku Uhari

STT

