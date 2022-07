THL: Suomessa kolme uutta apinarokkotapausta – tartuntoja todettu nyt yhteensä 13, osa tartunnoista saatu Suomessa

Suomessa on tällä viikolla todettu kolme uutta apinarokkotartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

Varmistettuja tapauksia on Suomessa nyt yhteensä 13. Kaikki tartunnan saaneet ovat miehiä.

Suurin osa tartunnoista on saatu ulkomailta, mutta tartuntoja on saatu myös kotimaassa. THL:n mukaan tartunnan mahdollisuus myös Suomessa kannattaa huomioida.

Maailmalla apinarokkotartuntoja on todettu toukokuun puolivälin jälkeen yhteensä noin 6 000, THL kertoo. Eniten tapauksia on ollut Britanniassa, Espanjassa, Saksassa, Ranskassa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa.

Riski laajempaan leviämiseen THL:n mukaan pieni

THL:n mukaan apinarokko tarttuu ihmisten välillä huonosti eikä se tyypillisesti tartu lyhyissä arkisissa kohtaamisissa. Tänä vuonna Afrikan ulkopuolella todetuista tartunnoista valtaosa on saatu seksissä, THL kertoo.

Riski apinarokon leviämiseen laajemmin väestössä on THL:n mukaan pieni.

Apinarokkoon liittyy tyypillisesti näppyläinen tai rakkulainen ihottuma. Ihottumaa ennen voi ilmetä esimerkiksi kuumetta, lihaskipuja tai päänsärkyä.

Tauti paranee tavallisesti itsestään muutamassa viikossa. Vakavampi taudinkuva on mahdollinen niillä, joiden puolustuskyky on muun sairauden tai lääketieteellisen hoidon vuoksi heikentynyt.

Apinarokko on viruksen aiheuttama infektiotauti, joka tunnistettiin vuonna 1970. Taudin itämisaika on noin viikosta kolmeen.

https://thl.fi/fi/-/suomessa-on-todettu-kolme-uutta-apinarokkotapausta-tartunnan-mahdollisuus-kotimaassa-syyta-huomioida

Simu Perälä

STT

Kuvat: