Tornion keskustassa palaa kaksikerroksinen omakotitalo, ja palosta aiheutuu terveydelle vaarallista savua. Alueelle on annettu vaaratiedote, kerrotaan Lapin pelastuslaitokselta.

Sammutustyöt ovat käynnissä, eikä palon syttymissyy ole vielä tiedossa. Viereisistä rakennuksista on evakuoitu ihmisiä, ja niiden liiketilat on tarkastettu.

Pelastuslaitos kehottaa alueen ihmisiä sulkemaan ilmanvaihdon ja pysymään sisätiloissa siihen asti, kun tiedotetaan vaaratilanteen päättymisestä.

STT