Trumpin entinen päästrategi Steve Bannon myöntyi todistamaan Capitol-kuulemisissa

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin entinen päästrategi Steve Bannon on tarjoutunut todistamaan Capitol-kuulemisissa, kertovat muun muassa brittilehti Guardian ja uutistoimisto AFP.

Bannonin asianajaja ilmoitti asiasta kirjeellä, jonka Guardian ensimmäisenä julkaisi. Kirjeessä kerrotaan, että Bannon on halukas todistamaan mieluiten julkisessa kuulemistilaisuudessa.

Bannon sai aiemmin syytteen kongressin halventamisesta, koska hän ei alun perin suostunut todistamaan kongressin komitean tutkinnassa, joka käsittelee viime vuoden loppiaisena tapahtunutta kongressitalon valtausta. Bannon sai syytteen myös siitä, että hän ei suostunut luovuttamaan komitean pyytämiä asiakirjoja.

Bannonin asianajajat väittivät aiemmin, ettei hänen tarvinnut tehdä yhteistyötä komitean kanssa asemansa tuoman etuoikeuden takia. Nyt olosuhteiden kerrotaan muuttuneen.

– Presidentti Trump on päättänyt, että olisi amerikkalaisten edun mukaista luopua Stephen K. Bannonin toimeenpanovallan etuoikeudesta, jotta Bannon voisi vastata komiteanne antamaan kuulemispyyntöön, kirjeessä kerrotaan.

Toimeenpanovallan etuoikeuksien ei yleensä tulkita koskevan Valkoisen talon entisiä asukkaita.

Julkiset kuulemiset aloitettiin kesäkuussa

Julkiset kuulemiset kongressitaloon tehdyn hyökkäyksen tutkinnan tuloksista alkoivat kesäkuussa lähes vuoden kestäneen tutkinnan jälkeen. Tutkijat ovat epäilleet, että Bannonilla voisi olla tietoa Trumpin ja kongressitalon vallanneiden mellakoitsijoiden yhteyksistä.

Komitea pyrkii todistamaan, että Trump auttoi mahdollistamaan kongressitalon hyökkäyksen väittämällä häviämiään presidentinvaaleja vilpilliseksi.

Trumpin hallintoa syytetään sekaantumisesta myös moniin mahdollisesti laittomiin salahankkeisiin, kuten suunnitelmiin vaalikoneiden haltuunottamisesta ja vaa’ankieliosavaltioiden valitsijamiesten vaihtamisesta Trumpia kannattaviin valitsijamiehiin.

https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/10/steve-bannon-discussions-january-6-committee-capitol-attack

https://www.documentcloud.org/documents/22082937-rjcostello-letter-to-chairman-thompson-07092022

Anniina Korpela

STT

