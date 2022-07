Tuntumaa yrittäjyyteen

Salon 4H-yhdistyksen Yrityskesä-ohjelma tarjoaa nuorille 4H-yrittäjille räätälöityä apua. Tavoitteena on kehittää nuorten osaamista yrittäjyyden eri osa-alueilla ja saada yrityksille näkyvyyttä ja ensimmäisiä asiakkaita. Nuoret yrittäjät toimivat eri aloilla, ja myös Yrityskesä-ohjelmassa annetaan koulutusta eri teemoista.

4H:n tarjoama tuki ei jää kesään, vaan sitä on tarjolla nuorille yrittäjille ympäri vuoden.

4H-yrittäjät ovat usein siinä iässä, että koulunkäynti tai opiskelu on päätoimi. He ovat siis sivutoimisia yrittäjiä. Sivutoimiseksi luokittelu ei ole vähättelyä, sillä sivutoiminen yrittäjyys on Suomessa yleistä. Tarkkaa määrää ei ole tiedossa, mutta enimmillään jopa joka toisen yrittäjän arvioidaan olevan sivutoiminen. Sivutoimisesti voi toimia kaikissa yritysmuodoissa.

Yrittäjyyttä kokeileva nuori pyörittää toimintaa yleensä yksin. Sekään ei ole yrittämisessä harvinaista, päinvastoin. Yksinyrittäjien määrä on kasvanut voimakkaasti 2000-luvun aikana. Rekisteröidyistä yrityksistä kaksi kolmasosaa on yhden hengen firmoja.

Nuorena aloitettu sivutoiminen yksinyrittäminen voi jatkua läpi työelämän ja mahdollisesti vielä eläkevuosinakin.

Yrittäminen on työnteon muoto, joka vaatii yleensä omatoimisuutta ja suunnitelmallisuutta enemmän kuin nuorille tarjolla olevat palkkatyöt. Vaikka yrittäjyys jäisikin kesäkokeiluksi, se antaa kokemusta, josta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa.

Yksinyrittäjälle yhteistyö muiden kanssa voi antaa tukea omaan tekemiseen. Lukiolainen 4H-yrittäjä Panu Naukkarinen totesi lehtijutussa, että Yrityskesä-ohjelma on synnyttänyt mukavasti uusia ideoita muiden yrittäjähenkisten nuorten kanssa ja että tärkeintä on löytää oma juttu ja erottua sillä joukosta (SSS 23.6.).

Vuosittain julkaistavassa nuorisobarometrissä mitattiin muutama vuosi sitten suhtautumista työhön ja yrittäjyyteen. Vuoden 2019 barometrin mukaan yli puolet nuorista haluaa ainakin kokeilla yrittäjyyttä jossain työelämänsä vaiheessa. Pontimena on halu tehdä työtä omien mielenkiinnon kohteiden parissa ja hyödyntää omia vahvuuksia.