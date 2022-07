Turkki estänyt pääsyn saksalaisen Deutsche Wellen ja yhdysvaltalaisen Voice of American palveluihin

Turkki on estänyt pääsyn saksalaisen ja yhdysvaltalaisen julkisen yleisradioyhtiön palveluihin. Toimi saattaa lisätä uusia diplomaattisia jännitteitä Turkin ja Saksan sekä Turkin ja Yhdysvaltain välillä.

Ankarassa oikeusistuin kielsi pääsyn Deutsche Wellen (DW) ja Voice of American (VOA) palveluihin, koska ne eivät olleet hakeneet aiemmin tänä vuonna käyttöön otettujen säännösten vaatimia paikallisia lähetyslupia.

Deutsche Wellen ja Voice of American mukaan Turkin mediavalvontaviraston myöntämä lupa loukkaisi niiden itsenäisyyttä ja sallisi Turkin viranomaisen sensuroida niiden sisältöä.

DW ja VOA pimenivät torstai-iltana joitakin tunteja sotilasliitto Naton huippukokouksen jälkeen. Kokouksessa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan oli saanut kiitosta Yhdysvaltain presidentiltä Joe Bidenilta sitä, ettei Erdogan ollut vastustanut Ruotsin ja Suomen liittymistä Natoon.

Kun paikallisia lähetyslupia koskevat säännökset tulivat voimaan helmikuussa, Yhdysvaltain ulkoministeriö painotti, että ”vapaa media on välttämätön elinvoimaiselle demokratialle”.

Uusia säännöksiä sovelletaan ulkomaisiin toimijoihin, jotka tarjoavat turkinkielisiä ääni- ja videosisältöjä.

Perjantaina kumpaankin uutisportaaliin pääsi vain VPN-yhteyden avulla.

STT

Kuvat: