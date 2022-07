Tutkija: Johnsonilla on kolme ongelmavyyhteä, joista kaksi on periytymässä seuraajalle

Britannian pääministerin Boris Johnsonin tilanne oli ajautunut niin vaikeaksi, että hän kävi kamppailua aikaa vastaan ja eroilmoituksen tulossa oli kyse päivistä pikemmin kuin viikoista. Näin arvioi eurooppalaisen politiikan akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.

– Kyse oli vain siitä, antaako Johnson oman eroilmoituksen vai ryhtyykö hänen edustamansa konservatiivipuolue muuttamaan sääntöjään epäluottamuksesta äänestämiseksi, tutkija sanoo.

Dosentti Miettisen mukaan voi sanoa, että kysymys Johnsonin seuraajaehdokkaasta on tällä hetkellä ”melko avoin”. Hän toteaa samalla, että historiallisesti puolueiden puheenjohtajien vaihtaminen on tuonut jonkinlaista nostetta kannatukseen.

– Mutta se, riittäisikö se Britannian konservatiiveille tässä tilanteessa, jossa puolue on ryvettynyt niin monessa kohussa, on sitten toinen kysymys.

Kohut ovat ryvettäneet Johnsonia

Miettisen mukaan Boris Johnsonin ongelmat pääministerinä voi jakaa kolmeen ongelmavyyhteen. Huomionarvoista on, että niistä kaksi näyttäisi periytyvän myös seuraavalle pääministerille, jos tämä nousee tehtävään konservatiivipuolueen riveistä.

Ensimmäinen Johnsonin ongelmien kimppu ovat olleet henkilökohtaiset kohut. Yksi niistä Miettisen mukaan viime päivien kritiikki siitä, miten Johnson hoiti puolueensa johtohahmona toimineen parlamenttiedustajan Chris Pincherin häirintäsyytökset. Toinen merkittävä kohu olivat Johnsonin korona-ajan juhlat.

– Näissä tapauksissa on ollut keskeistä se, että pääministeri on pyrkinyt joillain tavalla vähättelemään ja peittelemään niitä. Hän ei ole ottanut vastuuta omista toimistaan tai niitten seurauksista. Tämä on ollut omiaan lisäämään painetta konservatiivipuolueen sisällä.

Puolue jo pitkään jakautuneena

Toinen keskeinen syy Johnsonin ongelmiin on ollut Miettisen mukaan konservatiivien sisäinen jakolinja. Puolueessa on yhtäällä kansallismielinen konservatiivileiri ja toisaalla liike-elämämyönteinen sosiaaliliberaali leiri.

– Tuon kuilun ylittäminen on ollut hyvin hankala tehtävä kaikille tämän puolueen pääministereille. Voi sanoa, että siihen upposivat David Cameron ja Theresa May. Johnsonille olisi nyt löydettävä seuraaja, joka ei ärsytä liikaa kumpaakaan leiriä – mikä sulkee Johnsonin seuraajaspekulaatioista pois lukuisia veteraanipoliitikkoja.

Kolmas kipupiste on Miettisen mukaan Britannian EU-ero eli brexit.

– Vaikeita ovat olleet brexit-lupaukset ja brexit-sopimus erityisesti Pohjois-Irlannin erityisasemasta. Vaikka sopimuspaperi oli pitkälti Britannian intressien mukainen, on käynyt ilmi, että sen vaikutukset Pohjois-Irlannin asemaan ovat olleet poliittisesti hyvin vaikeita hyväksyä.

Pertti Mattila

STT

