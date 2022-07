Tutkija: Lysytshanskin valtaaminen oli merkittävä askel, mutta sota ei edisty kuten Venäjä toivoisi

Lysytshanskin kaupungin valtaaminen oli merkittävä voitto Venäjälle tavoitteessa vallata Donbassin alue Itä-Ukrainassa, mutta sota ei silti etene kuten Venäjä toivoisi.

Näin arvioi erikoistutkija ja majuri, evp. Jukka Viitaniemi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen Venäjä-ryhmästä.

– Luhanskin alue on tällä hetkellä käytännössä kokonaan Venäjän hallussa. Donetskin alueesta arviolta hivenen alle puolet on Ukrainan hallussa, Viitaniemi kertoi STT:lle maanantaina.

– Jos miettii niitä tavoitteita mitä Venäjällä oli ennen tätä vaihetta, niin voi sanoa, että sota etenee Venäjän kannalta huonosti. Esimerkiksi Ukrainan hallinnon vaihtaminen oli keskeinen tavoite vielä helmi- ja maaliskuussa. Venäjä on joutunut vaihtamaan tavoitetta jo kertaalleen, hän muistutti.

Zelenskyi: Ukraina palaa vielä Lysytshanskiin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Ukrainan vielä palaavan Venäjän valtaamaan Lysytshanskiin. Ukrainan asevoimat ilmoitti sunnuntaina illalla päättäneensä vetäytyä kaupungista ukrainalaishenkien säästämiseksi.

– Kaupungin puolustamisen jatkaminen voisi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, Ukrainan asevoimat kertoi tiedotteessa.

Venäjän joukkojen määrää ja kalustoa kuvailtiin ylivoimaiseksi.

– Ukrainalaisten puolustajien henkien varjelemiseksi tehtiin päätös vetäytyä, tiedotteessa jatkettiin.

– Valitettavasti rautainen tahto ja isänmaallisuus eivät riitä onnistumiseen – materiaalia ja teknisiä resursseja tarvitaan.

Puheessaan Zelenskyi vakuutti Ukrainan palaavan vielä alueelle, kiitos käytössä olevien taktiikoiden sekä asetoimitusten lisääntymisen.

Venäjä kiihdytti iskuja myös Donetskissa

Donbassiin kuuluu Luhanskin lisäksi Donetskin alue, josta osa on edelleen Ukrainan hallussa. Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan myös Donetskissa.

– Vallitsevissa olosuhteissa Donetskin alueen valtaamista ei voi pitää itsestään selvyytenä. Siihen kuluu joka tapauksessa useita viikkoja, arvioi Viitaniemi Maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Varmasti lännen aseavulla on vaikutusta sekä ukrainalaisten taistelutahtoon sekä käytännössäkin varmasti vaikutusta. Puhumme esimerkiksi tykistö- ja ilmatorjuntajärjestelmistä, kuten ilmatorjuntaohjuksista ja tykistöohjuksista. Ukrainalaiset pystyvät nyt käyttämään tulta alueilla mihin he eivät aikaisemmin kyenneet, hän sanoi.

– Arvioin, että Ukraina kykenee vielä erittäin pitkään jatkamaan taistelua. Strategisessa mielessä Ukrainaa voi jo pitää voittajana, hän sanoi.

”Sota saattaa pahimmillaan jatkua hyvin pitkään”

Venäjä on jo kertaalleen sodan aikana joutunut muuttamaan tavoitteitaan luopuessaan Kiovan valtaamisen yrittämisestä, Viitaniemi muistutti.

– Kiovan epäonnistuminen oli selkeä arvovallan menetys Venäjälle. Onko Venäjällä kasvojen menettämisen kannalta varaa toistamiseen muuttaa tavoitteita? Jos Ukrainan vastarinta osoittautuu loppupeleissä ylipääsemättömäksi, niin varmasti Venäjän tulee miettiä myös muita vaihtoehtoja, hän mietti.

– Sota saattaa pahimmillaan jatkua hyvinkin pitkään.

Lahjoittajat keskustelevat ”Marshall-suunnitelmasta”

Vaikka taistelut jatkuvat, johtajat kymmenistä maista, kansainväliset järjestöt ja yksityinen sektori kokoontuvat Sveitsin Luganoon keskustelemaan suunnitelmista Ukrainan jälleenrakentamiseksi.

Länsimaiden johtajat sanovat, että Ukraina tarvitsee ”Marshall-suunnitelman”. Nimi viittaa Yhdysvaltojen toteuttamaan valtavaan taloudelliseen pelastussuunnitelmaan Euroopan jälleenrakentamiseksi toisen maailmansodan jälkeen.

Presidentti Zelenskyi luonnehti, että Venäjän joukoista vapautuneiden tai sodan vahingoittamien alueiden jälleenrakentaminen on ”todella valtava” tehtävä.

