Tuulivoimaa ennätysvauhdilla

Tuulivoimaa rakennetaan ennätystahtia Suomessa. Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan alkuvuoden aikana on valmistunut jo 154 uutta voimalaa. Koko viime vuoden aikana tehtiin 141 uutta voimalaa, mikä sekin oli ennätysluku.

Myös kapasiteetissa on ehditty rikkoa tänä vuonna aiemmat ennätykset. Tuulivoimakapasiteetti on kasvanut alkuvuonna 24 prosenttia viime vuodenvaihteen tilanteesta.

Suomen tuulivoimapitoisin maakunta on Pohjois-Pohjanmaa, joka on jopa kasvattanut johtoaan. Pohjois-Pohjanmaalla oli kesäkuun lopussa jo 40 prosenttia kaikesta Suomeen tähän mennessä asennetusta kapasiteetista.

Suomen tuulivoimayhdistys peräänkuuluttaa vielä kiivaampaa rakentamistahtia muun muassa siksi, että Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Teollisen kokoluokan tuulivoimaloita on suunniteltu pitkään myös Saloon, mutta toimivia voimaloita on lähinnä Märynummen alueella.

Lisää saattaa tulla nopeasti. Salon ja Paimion kaupungit ovat myöntäneet rakennusluvat kahdeksalle uudelle tuulivoimalalle Huso-Pöylän alueelle.

Voimaloille myönnettiin rakennusluvat jo vuonna 2016, mutta niistä valitettiin. Korkein hallinto-oikeus kumosi neljän voimalan luvat, koska se piti rakennuslupahakemuksia puutteellisina.

Nyt myönnetyt luvat ovat aiempaa tarkempia, ja niissä kerrotaan voimalatyypin ja tehon lisäksi tarkat mitat.

Tuulivoimatoimijoiden näkökulmasta uusien voimaloiden rakentaminen on näännyttävän pitkän prosessin takana. Esimerkiksi Huso-Pöylän alueen tuulivoimakaava hyväksyttiin vuonna 2014. Kaavapäätöksestä tehdyt valitukset hylättiin vuonna 2020.

Vuonna 2022 ollaan lähdössä toiselle kierrokselle. Todennäköistä on, että rakennusluvista valitetaan jälleen. Valitusten käsittely kestänee vuosia, jos niitä käsitellään KHO:ssa asti. Kaavan hyväksymisestä ensimmäisten voimaloiden rakentamiseen voi kulua hyvinkin kymmenen vuotta.

Tuulivoimalat toimivat vuosikymmeniä, ja niiden mahdollisesti aiheuttamaa haittaa on vaikea vähentää jälkikäteen.

Alueen asukkaiden näkökulmasta tuulivoiman pitkä kaavoitus- ja lupaprosessi on perusteltu. Sen ansiosta viranomaiset voivat varmistaa, etteivät tuulivoimalat aiheuta lähialueen asukkaille kohtuutonta haittaa.

Märynummen tuulivoimaloiden meluhaitoista käyty kiista toimii tästä hyvänä osoituksena. Asiasta on riidelty vuosia, eikä näköpiirissä ole nopeaa ratkaisua.

Markkinaehtoisesti toimivan tuulivoiman rakentaminen on kannatettavaa. Venäjän ja Ukrainan välinen sota on jälleen kerran muistuttanut, että energiaomavaraisuus on myös turvallisuuskysymys. Samalla luonto kiittää, kun fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee.