Ukraina pyysi Turkkia pysäyttämään venäläisen rahtilaivan

Ukraina pyysi perjantaina Turkkia pysäyttämään Venäjän lipun alla purjehtivan rahtilaivan, joka Ukrainan mukaan on lähtenyt matkaan Venäjän miehittämästä Berdjanskin satamakaupungista.

Meriliikennettä reaaliaikaisesti seuraavan Marine Traffic -verkkopalvelun mukaan Zhibek Zholy -niminen rahtialus on ankkuroituneena Mustallamerellä noin kilometrin päässä turkkilaisesta Karasun satamakaupungista.

Ukrainan Turkin-suurlähettilään Vasyl Bodnarin mukaan laiva on lähtenyt ukrainalaisesta satamakaupungista Berdjanskista, jota Venäjä miehittää.

– Olen vakuuttunut, että (Turkin) toimet estävät yritykset loukata Ukrainan suvereniteettia, Bodnar sanoi Twitterissä.

Viime kuussa Bodnar syytti Turkkia siitä, että se oli ostanut viljaa, jonka Venäjä oli varastanut Ukrainasta.

Viime viikolla Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu sanoi Turkin tutkivan tietoja, joiden mukaan Venäjän varastamaa ukrainalaista viljaa olisi saapunut Turkin Mustanmeren-satamiin. Hän kuitenkin lisäsi, ettei Turkki ole toistaiseksi löytänyt Ukrainasta varastettuja viljalähetyksiä.

Venäjän asettama hallinto miehitetyssä Ukrainan kaakkoisosassa ilmoitti torstaina avaavansa uuden reitin Berdjanskista Mustanmeren yli.

– Kuukausien viivytysten jälkeen, ensimmäinen kauppalaiva on lähtenyt Berdjanskin satamasta. 7 000 tonnia viljaa on matkalla kohti ystävällisiä maita, sanoi Venäjä-mielisen hallinnon päällikkö Jevgeni Balitski torstaina viestipalvelu Telegramissa.

Marine Traffic -verkkopalvelun mukaan Zhibek Zholy kykenee kuljettamaan hieman yli 7 000 tonnin lastin.

Venäjän asettama hallinto väittää ”kansallistaneensa” Berdjanskin infrastruktuurin ja ostavansa viljan paikallisilta maanviljelijöiltä. Ukraina taas sanoo Venäjän varastavan viljaa ja muita hyödykkeitä paikallisilta ja vievän niitä maasta sotansa rahoittamiseksi.

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:4275419/mmsi:273216220/imo:9598880/vessel:ZHIBEK_ZHOLY

https://twitter.com/vasylbodnar

STT

