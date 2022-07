Urheilupuisto täyttyi hevosharrastajista, kun Salo Horse Show ponkaistiin perjantaina käyntiin. Kilpailussa starttasi useita nuoria ratsukoita. Yksi heistä oli salolainen Ella Nieminen , joka oli mukana kilpailussa ensimmäistä kertaa.

– Olen käynyt täällä katsomassa kisoja muutamana vuotena, ja unelmana oli päästä kilpailemaankin, 15-vuotias ratsastaja kertoo.

Nieminen hyppäsi puhtaat 80 cm ja 90 cm radat Hanna Asklöfin omistamalla 14-vuotiaalla hevosella Doyher Ruby Rose 250 C. Rose on Niemisellä puoliylläpidossa, eli hän on vastuussa osasta hevosen ylläpitokustannuksista.

– Meitä on tässä kaksi ylläpitäjää. Toinen ylläpitäjistä on nuorempi eikä kilpaile vielä, mutta pääsee harjoittelemaan kokeneella hevosella ratsastusta.

Rose löysi tiensä Niemisen luo tammikuun alussa. Sitä ennen ratsastajalla oli jo hieman ylläpitokokemusta.

– Halusin päästä keskittymään yhteen hevoseen, jolla voisi kilpaillakin. Luin useita Facebookin hevosryhmien ilmoituksia, kunnes löysin Hanna Asklöfin ilmoituksen ratsastettavista poneista.

Asklöf kasvattaa connemara-poneja ja tarjoaa niitä aika ajoin ylläpitoon. Ennen Rosea Nieminen ratsasti Asklöfin kolmea muuta hevosta, mutta Rose vei Niemisen kisakentille.

– Rosessa erityistä on sen hieno luonne. Se on rauhallinen kisapaikoilla ja varma hyppääjä. Täydellinen poni kisauran aloitukseen.

Nieminen harjoittelee esteratsastuksen lisäksi kenttäratsastusta, jossa kisataan koulu-, este- ja maasto-osuuksissa.

Unelmana olisi päästä nostamaan lähivuosina estekorkeutta, ja tietysti saada oma poni.

– Mutta nykyinen ylläpitosopimus on niin lähellä hevosen omistamista, että tämäkin on ollut tosi hieno juttu.

Nuoren ratsastajan äiti Satu Nieminen ei ole täysin vakuuttunut hevosen hankinnasta, mutta kiinnostusta löytyy.

– Tämä tuo onneksi meille kaikille paljon ymmärrystä siitä, millaista hevosen omistajan arki todella on kengityksineen rokotuksineen kaikkineen.

Salo Horse Show’n kilpailun johtaja ja Salon Ratsastusseuran puheenjohtaja Maarit Teurin mukaan ensimmäisten luokkien ratojen tehtävänä on kouluttaa ratsukoita. Viikonlopun ratamestarina toimii viime vuodelta tuttu unkarilainen FEI 3 -tason mestari Magdolna Erdélyi.

– Luokissa huomioidaan aina ratsukoiden keskimääräinen taso. Erdélyi suunnittelee sellaisia ratoja, joista ratsukot oppivat seuraaviin luokkiin vaadittavia teknisiä asioita.

Tämän vuoden huhtikuussa esteratsastuskilpailuissa astui voimaan sääntömuutos, joka herätti lajin harrastajien kesken ristiriitaisia tunteita. Sen mukaan 90 cm ja sitä alemmissa luokissa ei käytetä enää aika-arvostelua.

– Ajatuksena on kehittää nuorten ratsukoiden taitotasoa ja ehkäistä onnettomuuksia. Luokissa saattaa olla arvosteluperusteena ihanneaika, joka määritellään turvallisen etenemistempon mukaan, kertoo Salo Horse Show’n puheenjohtajatuomari Dan Björklöf.

Perjantain 90 cm luokassa olikin käytössä ihanneaika-arvostelu. Niemisen ja Rosen suoritus meni niin sanotusti yliajalle.

– Keskityin puhtaaseen suoritukseen ja unohdin kokonaan katsoa kelloa. Yksi aikavirhepiste meille tuli, kun ylitimme juuri neljän sekunnin aikarajan, Nieminen toteaa.

Puhdas rata on kuitenkin itsessään aina onnistunut suoritus. Björklöf kannustaakin ratsastajia keskittymään siistiin ja rauhalliseen ratsastukseen.

– Sitten kun pärjää matalampien luokkien arvosteluperusteissa, on helppo siirtyä kilpailemaan seuraavalle tasolle. Perusteet ovat silloin jo niin hyvin hallussa.

Kenttä kestää sateen

Salo Horse Show’n epäonneksi viikonlopulle on luvattu sadetta. Teurin mukaan sen ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa ongelmia.

– Kenttähuolto on tehnyt todella paljon töitä, ja pohja kestää kyllä sadetta. Joskus olemme joutuneet hetkellisesti keskeyttämään, mutta ainakaan sadekuurojen vuoksi sellaista ei tapahdu.

Torstai-iltana ja perjantaiaamuna kilpailupaikka valmisteltiin kauempaakin saapuville ratsukoille. Viikonlopusta odotetaan vilkasta.

– Aiemmista vuosista poiketen palkitsemme viime vuoden parhaiten menestyneet ratsukot lauantai-iltana. Haluamme nostaa heidän hienoja saavutuksiaan uudelleen esille, Teuri hymyilee.