Uzbekistan julisti hätätilan Karakalpakstanin tasavaltaan perustuslakiuudistuksia vastustaneiden protestien vuoksi

Uzbekistanissa Keski-Aasiassa on julistettu kuukauden mittainen hätätila Karakalpakstanin autonomiseen tasavaltaan. Paikallista aikaa puolenyön jälkeen alkaneen hätätilan taustalla ovat alueella järjestetyt mielenosoitukset.

Protesteilla on vastustettu maassa suunniteltuja perustuslakiuudistuksia, jotka olisivat läpi mennessään heikentäneet Karakalpakstanin asemaa. Mielenilmaukset ovat pakottaneet kuitenkin maan presidentin Shavkat Mirzijojevin luopumaan uudistuksista.

Viranomaiset kertoivat eilen ottaneensa kiinni ihmisiä, joiden he sanoivat aikoneen vallata hallintorakennuksia Karakalpakstanin pääkaupungissa Nukusissa.

STT

Kuvat: