Venäläisten turistiviisumien rajoittaminen olisi isku matkailu- ja ravintola-alan yrittäjille – ”Uskon, että alan yrittäjät ymmärtävät, että on olemassa taloudellisia arvojakin isompia arvoja”

Venäläismatkailijoiden turistiviisumien rajoittaminen voi olla viimeinen isku joillekin itärajan läheisyydessä toimiville yrityksille, jotka ovat jo valmiiksi koronarajoitusten heikentämiä, arvioi Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi.

Koronarajoituksista kärsinyttä matkailu- ja ravintola-alaa piti pandemia-ajan osakseen pystyssä kotimaan matkailijat. Nyt suomalaiset pääsevät lomailemaan ulkomaille, eikä kotimaisista asiakkaista ole Lapin mukaan saatavissa samanlaista pelastusta, jos venäläisturismia rajoitetaan. Lapin mukaan osa itärajan tuntumassa olevien yritysten palveluista on suunniteltu ottamaan huomioon, että venäläisiä matkailijoita on paljon.

Hallituksen päättämiä koronarajoituksia pidettiin matkailu- ja ravintola-alan näkökulmasta jopa perustelemattomina, mutta keskustelu venäläisviisumien rajoittamisesta herättää ymmärrystä.

– Ukrainassa on ikävä, Venäjän aikaansaama tilanne. Siksi uskon, että alan yrittäjät ymmärtävät, että on olemassa taloudellisia arvojakin isompia arvoja, Lappi sanoo.

Lappi toteaa, että matkailuyritykset palvelevat venäläisiä asiakkaita kuten muitakin asiakkaita. Hän muistuttaa, että rikoslaissa on kiellettyä syrjiä ketään esimerkiksi venäjän kielen puhumisen perusteella.

– Toivon asiallista käytöstä venäläisiä kohtaan myös niiltä asiakkailta, jotka pitävät tilannetta kestämättömänä, Lappi sanoo.

Hän lisää, että on Suomen hallituksen ja EU:n tehtävänä päättää siitä, miten venäläiset voivat matkustella EU-alueella.

Alaa vaivaa myös kustannuskriisi

Venäjän hyökkäyssodan vuoksi nousseet kustannukset näkyvät alalla esimerkiksi kuljetus- ja energiakustannuksissa sekä tuotteiden ja palvelujen inflaatiohintoina.

Lapin mukaan Mara on ehdottanut esimerkiksi verotuksen lieventämistä, minkä kautta kysyntään saataisiin piristystä.

– Esimerkiksi anniskelun arvonlisäveron voisi laskea 24 prosentista samalle tasoille kuin ravintolan ruokien eli 14 prosenttiin, Lappi sanoo.

Ravintola-alalla näkyvät myös kannustinloukkuongelmat. Lapin mukaan lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, että työn, myös osa-aikaisen, vastaanottaminen olisi kannattavampaa kuin työttömänä oleminen. Muun muassa henkilöstön sivukulujen määräaikainen alentaminen voisi hänen mukaansa helpottaa tilannetta.

– Vaikea työvoimatilanne ei tule vuosikausiin helpottamaan heikon syntyvyyden vuoksi, Lappi sanoo.

Hänen mukaansa Suomen on panostettava työperäiseen maahanmuuttoon ulkomailta huomattavasti nykyistä enemmän.

Lapin mukaan Mara järjestönä ymmärtää Suomen hallituksen päätöstä, jos hallitus päättää rajoittaa turistiviisumien myöntämistä venäläisille, mutta toivoo viisumien rajoittamisesta yhtenäistä linjausta Euroopan unionin tasolta.

Suomella on venäläisturistien Euroopan-lomissa erityinen asema siksi, että EU:n laajuiset pakotteet ovat jo aiemmin lopettaneet suorat lennot Euroopan ja Venäjän välillä. Koronarajoitusten päätyttyä turistit voivat kuitenkin saapua itärajan yli Suomeen ja halutessaan jatkaa matkaansa myös muualle Eurooppaan. Baltian maat ovat jo rajoittaneet turistiviisumien myöntämistä venäläisille.

