Veritestausyhtiö Theranosin perustajan ex-poikaystävän on todettu syyllistyneen petoksiin – voi saada jopa 20 vuoden vankeustuomion

Yhdysvalloissa Theranos-veritestausyhtiön perustajan Elizabeth Holmesin entisen poikaystävän on todettu syyllistyneen petoksiin. Valamiehistö on todennut Ramesh ”Sunny” Balwanin syylliseksi kaikkien häntä vastaan nostettujen 12 petossyytöksen osalta.

Torstaina valamiehistö totesi Holmesin entisen seurustelukumppanin ja neuvonantajan Ramesh ”Sunny” Balwanin syylliseksi kaikkien häntä vastaan nostettujen 12 petossyytöksen osalta. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle San Josen kaupungissa sijaitsevan tuomioistuimen edustaja.

Balwanin katsotaan pettäneen paitsi Theranosiin ja sen huijaukseksi osoittautuneeseen teknologiaan sijoittaneita myös yhtiön potilaita. Hänen tuomionsa on määrä lukea marraskuun puolivälissä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Balwania uhkaa jopa 20 vuoden vankeustuomio. Lisäksi hän joutunee maksamaan uhreilleen miljoonien Yhdysvaltain dollarien edestä korvauksia.

Holmes itse tuomittiin alkuvuodesta neljästä petokseen liittyvästä rikoksesta. Häntä vastaan nostettiin kaikkiaan 12 syytettä. Osasta Holmes vapautettiin, ja yhdestä luovuttiin oikeudenkäynnin aikana. Osassa syytteistä valamiehistö ei puolestaan saanut sovittua ratkaisua.

Myös Holmesia uhkaa jopa noin 20 vuoden vankeustuomio. Holmes on kiistänyt syytteet ja valittaa tuomiostaan. Theranos-perustajan tuomio on määrä lukea syyskuun loppupuolella.

Veripisaratekniikka paljastui huijaukseksi

Theranos markkinoi testaustekniikkaa, joka määrittäisi esimerkiksi syövän tai diabeteksen potilaan sormenpäästä otetuista muutamasta veripisarasta.

Holmes keräsi yhtiöönsä satojen miljoonien dollareiden rahoituksen ja valtavan omaisuuden, mutta lopulta paljastui, että kyseessä oli huijaus.

Edison-nimen saanut testauslaite ei todellisuudessa toiminutkaan niin kuin piti. Lisäksi selvisi, että Theranos oli tehnyt suuren osan testeistään muiden yhtiöiden kehittämillä laitteilla.

Vielä vuonna 2014 Holmesia ylistettiin Piilaakson startup-kuningattareksi ja uudeksi Steve Jobsiksi. Forbes-lehti nimesi samana vuonna hänet maailman nuorimmaksi naismiljardööriksi, jonka omaisuus ei ollut perittyä vaan itse hankittua. Lehti arvioi hänen nettovarallisuutensa olleen tuolloin 4,5 miljardia dollaria.

Korttitalo alkoi sortua vuonna 2015, kun yhtiön työntekijä toi esiin huolet, ettei Edison-nimen saanut testauslaite todellisuudessa toimi niin kuin pitäisi.

Wall Street Journal -lehti kirjoitti tämän jälkeen sarjan paljastusjuttuja, joiden mukaan Theranos oli tehnyt suuren osan testeistään muiden yhtiöiden kehittämillä laitteilla. Lopulta Theranosin toiminta ensin kiellettiin ja vuonna 2018 lopetettiin.

Holmes ja Balwani ovat harvinaisia esimerkkejä teknologiayhtiöitä luotsanneiden joukossa. Koko teknologiasektori on rakentunut epäonnistuneiden startupien päälle, mutta vain harvoja johtajia vastaan on nostettu syytteitä rikkauksia luvanneiden yritysten romahtamisesta.

Holmes maalasi Balwanista kuvaa Theranosin hallitsevana voimana

Syyttäjien mukaan Holmes ja Balwani olivat olleet tietoisia siitä, ettei heidän kaupittelemansa teknologia toiminut niin kuin he olivat mainostaneet. Tästä huolimatta he olivat jatkaneet sen suitsuttamista vallankumouksellisena potilailleen sekä rahaa yritykseen pumpanneille sijoittajilleen.

Luettelo Elizabeth Holmesin vedättämistä henkilöistä on vaikuttava, samoin hänen herkkäuskoisilta keräämänsä rahoituksen määrä: noin 700 miljoonaa dollaria. Holmesia olivat lähteneet yrityksen nousukiidon aikana tukemaan muun muassa Yhdysvaltain entiset ulkoministerit Henry Kissinger ja George Schultz, kenraali ja ex-puolustusministeri James Mattis, sekä mediamoguli Rupert Murdoch.

Holmesia lähes 20 vuotta vanhempi Balwani oli tuotu avuksi yritykseen, jonka Holmes perusti vuonna 2003, ollessaan vasta 19-vuotias.

Balwanin asianajajan mukaan hänen päämiehensä ei ollut syyllistynyt petokseen, vaan oli vakuuttunut yrityksen potentiaalista. Syyttäjä Robert Leach sanoi kuitenkin Balwanin luotsanneen yhtiötä Holmesin rinnalla. Leachin mukaan kaksikko oli ollut ”kumppaneita kaikessa, mukaan lukien rikoksessaan”.

Holmes väitti oman oikeudenkäyntinsä yhteydessä, että Balwani olisi kohdellut kaksikon romanttisen suhteen aikana Theranos-perustajaa kaltoin sekä henkisesti että fyysisesti. Balwani on kiistänyt syytökset.

Lisäksi Holmes maalasi oikeudessa Balwanista kuvaa Theranosin hallitsevana voimana.

