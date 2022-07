Veroja kerättiin alkuvuonna viimevuotista enemmän – palkkatuloja saa yhä useampi

Verohallinto on kerännyt veroja alkuvuonna 42 miljardia euroa, mikä on yli yhdeksän prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

– Alkuvuoden verotulojen positiivinen kehitys johtuu erityisesti siitä, että viime vuonna ja alkuvuodesta taloudessa meni hyvin koronarajoituksista huolimatta, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Matti Luokkanen tiedotteessa.

Verokertymässä näkyy Verohallinnon mukaan esimerkiksi se, että palkkatuloja saavien määrä on kasvanut ja että viime vuosi oli hyvä sijoittajille.

Myös arvonlisäveroa ja yhteisöveroa kertyi enemmän

Arvonlisäveroa kertyi alkuvuonna yli 10 miljardia euroa, mikä on yli seitsemän prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

– Ihmiset ovat ostaneet tavaroita ja palveluja marras-huhtikuussa enemmän kuin vuotta aiemmin. Luvuista ei kuitenkaan voi vetää mitään johtopäätöksiä siitä, miten epävarma maailmantalouden tilanne ja inflaatio vaikuttavat arvonlisäverokertymään loppuvuonna, Luokkanen toteaa.

Kasvua on ollut myös yritysten maksamissa yhteisöveroissa: niitä kertyi alkuvuonna 4,5 miljardia euroa eli lähes 27 prosenttia viimevuotista enemmän.

Terhi Riolo Uusivaara

STT

Kuvat: