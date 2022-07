Verottaja tehostamassa ruokaravintoloiden verovalvontaa – suosittaa asiakkaita välttämään käteisellä maksamista

Verottaja tehostaa ruokaravintoloiden verovalvontaa ja aikoo tehdä ensi vuoden alusta lähtien tarkastuksia sadoissa ruokaravintoloissa eri puolilla maata. Asiakkaan kannattaa ravintolassa välttää käteisellä maksamista ja varmistaa, että kuitissa on tiedot ostetuista tuotteista, Verohallinto ohjeistaa.

Ravintoloiden valvonnassa on löytynyt viidessä vuodessa 19,5 miljoonaa euroa maksamattomia veroja, Verohallinto kertoo tiedotteessa.

Tarkastettavat ravintolat valitaan muun muassa vertaamalla eri maksunvälittäjiltä saatuja tietoja ravintolan verottajalle ilmoittamiin myyntilukuihin.

– Tarkastuksen kohteeksi valikoituu yrityksiä, joissa meille ilmoitetut tiedot poikkeavat maksuvälittäjiltä saamistamme tiedoista, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi.

Verohallinnon selvityksen mukaan veroja kiertävä ravintola on tyypillisesti pieni tai keskikokoinen anniskeluravintola tai kebab- tai pizzeriaravintola.

– On nähtävissä, että suurin osa veroja välttelevistä yrityksistä toimii tietoisesti ja tekee mutkikkaitakin järjestelyitä verojen maksua karttaakseen. Käytännössä vain harva ravintola-alan yritys jättää verot maksamatta osaamattomuuden vuoksi, Valsi kuvaa.

Veroja kiertävälle ravintola-alan yritykselle on tavallista, että verovälttely jatkuu aikaisemmasta verotarkastuksesta huolimatta.

STT

Kuvat: