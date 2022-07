Viro lopettaa opiskelijaviisumien myöntämisen venäläisille – maa vaikeuttaa myös venäläisten hakeutumista lyhytaikaiseen työhön

Viron hallitus on päättänyt lopettaa opiskelijaviisumien myöntämisen venäläisille, kerrotaan Viron ulkoministeriön tiedotteessa.

Torstaina tehdyn päätöksen myötä maa ei aio enää myöntää venäläisille opiskeluviisumeja tai oleskelulupia opiskelua varten Virossa. Syynä on Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainaan.

– Pakotteiden jatkaminen Venäjää vastaan on tärkeää, jotta voi taata leppymättömän paineen maata kohtaan, maan ulkoministeri Urmas Reinsalu sanoi tiedotteen mukaan.

– Jos pakotteet helpottavat Venäjän aggression lopettamisessa, niillä on myönteinen vaikutus meidän turvallisuuteemme, hän jatkoi.

Lisäksi Viro kiristää ehtoja, joilla venäläiset ja valkovenäläiset voivat rekisteröityä maassa lyhytaikaiseen työhön. Viro ei aio enää hyväksyä venäläisiä tai valkovenäläisiä lyhytaikaiseen työhön, jos kyseisten maiden kansalaisilla on jonkun muun EU-jäsenmaan kuin Viron myöntämä oleskelulupa.

Reinsalun mukaan toimen tarkoituksena on vaikeuttaa sanktioiden kiertämistä. Venäläisten ohella sanktiot on suunnattu valkovenäläisiin, koska Valko-Venäjä on ollut Venäjän liittolainen Ukrainassa käydyssä sodassa.

Viro kielsi turistiviisumit keväällä

Viro päätti jo keväällä olla myöntämättä turistiviisumeja venäläisille. Myös Liettua ja Latvia tekivät vastaavat päätökset. Samasta toimesta on käynnistynyt julkinen keskustelu myös Suomessa.

STT kertoi aiemmin tällä viikolla, että valtaosa eduskuntapuolueista kannattaa Suomen keskeyttävän uusien turistiviisumien myöntämisen venäläisille. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan viisumeja koskevia rajoitteita on selvitetty virkamiestyönä, mutta varsinaisten päätösten pitäisi tulla poliittiselta johdolta.

https://vm.ee/en/news/citizens-russia-can-no-longer-receive-visas-or-residence-permits-purpose-studying-estonia

STT

Kuvat: