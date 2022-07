Vuokra-asunnot tärkeitä Salossa

Salon kaupunginhallitus teki juhannuksen jälkeen päätöksen, joka kertoo kaupungin linjan muuttumisesta. Hallitus päätti olla puoltamatta kiinteistöyhtiö M2 Kodit Oy:n hakemusta vapauttaa neljä vuokrakerrostaloa Ollikkalassa aravan mukaisista käyttö- ja luovutusrajoituksista.

Yleishyödyllisen Y-Säätiön omistama kiinteistöyhtiö haluaisi myydä neljä kerrostaloa, joissa on yli sata vuokra-asuntoa. M2 Kodit on perustellut hakemustaan sillä, että vuokra-asuntojen kysyntätilanne on jatkunut Salossa pitkään haastavana. Ollikkalassa sijaitsevien asuntojen sijainti ja rajoitukset vaikeuttavat vuokraamista. Kiinteistöissä on odotettavissa myös suuria remontteja.

Kaupunginhallitus pyysi asiasta lisätietoa, jolloin selvisi, että asunnot on vuokrattu jopa 97-prosenttisesti. Käyttöastetta ei siis voi pitää matalana.

Kyselyssä vuokratoimijoille selvisi, että Salossa vuokra-asunnot ovat jo monella alueella täydessä käytössä. Tyhjiä asuntoja on lähinnä Ollikkalassa, Pahkavuoressa ja Tupurissa.

Salo on viime vuosina pääsääntöisesti puoltanut hakemuksia, joissa on anottu vapautusta aravarajoituksista. Hakemuksia on tehnyt esimerkiksi kaupungin omistama Salon Vuokratalot Oy, joka on halunnut luopua vanhoista huonokuntoisista taloistaan.

Linja on ollut looginen tilanteessa, jossa Salon väkiluku on laskenut ja vuokra-asuntojen kysyntä on ollut alamaissa.

Asuntoja ei kannata seisottaa tyhjillään. Samasta syystä kaupunki on hankkiutunut itse eroon tarpeettomista kiinteistöistä ja asunto-osakkeista.

Ollikkalan vuokratalojen tapaus kertoo, että tilanne on muuttunut. Vuokra-asunnoista on kysyntää, ja vapaita asuntoja on enää muutamilla alueilla.

Salon kaupunki tekee parhaillaan uutta strategiaa, jossa valmistaudutaan ensi vuodenvaihteen sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan.

Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä maakunnallisille hyvinvointialueille kunnat pääsevät keskittymään aiempaa enemmän esimerkiksi elinvoimakysymyksiin. Elinvoimaa vahvistavat muun muassa uudet yritykset, työpaikat ja asukkaat.

Salossa on työpaikkoja tarjolla hyvin. Niitä hakeville on tärkeää, että kaupungista löytyy myös asunto. Useimmille se on alkuvaiheessa vuokra-asunto. Moni viihtyy vuokralla pysyvästi.

Kaupungin päättäjien kannattaa strategian teossa pysähtyä miettimään tilannetta: onko Salossa tarjolla riittävästi vuokra-asuntoja, onko niiden sijainti oikea ja kunto houkutteleva?

Ratkaisu voi olla, että Saloon on rakennettava pitkästä aikaa uusia vuokra-asuntoja.