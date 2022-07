Wimbledonissa tulee uusi naisten kaksinpelin mestari – finaalissa kohtaavat Jabeur ja Rybakina

Wimbledonin tennisturnauksen naisten kaksinpelin loppuottelu pelataan tänään iltapäivällä Suomen aikaa.

Finaalissa kohtaavat Tunisian Ons Jabeur ja Kazakstanin venäläissyntyinen Jelena Rybakina. Kumpikaan heistä ei ole ennen pelannut grand slam -turnauksen päätösottelussa.

Jabeur on sijoitettu turnauksessa kolmanneksi ja Rybakina 17:nneksi.

Torstaina tunisialaisesta tuli ensimmäinen arabi, joka selvitti tiensä avoimena aikana tenniksen suurturnauksen loppuotteluun. Hän on myös ainoa kyseiseen saavutukseen yltänyt afrikkalaisnainen.

Rybakina vaihtoi kansalaisuuttaan kaudella 2018, mistä on ollut konkreettista hyötyä, sillä venäläisurheilijat suljettiin Ukrainan sodan vuoksi tämän vuoden Wimbledonista.

STT

Kuvat: