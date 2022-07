Yhä useampi konservatiivipuolueen ja opposition edustaja vaatii Johnsonia jättämään heti myös pääministerin tehtävät – myös entinen pääministeri Major vaatii eroa

Britanniassa entinen konservatiivijohtaja ja pääministeri John Major sanoi torstaina, että Boris Johnsonin pitäisi jättää pääministerin tehtävät heti. Konservatiivipuolueella ei Majorin mukaan ole varaa pitkälliseen kilpailuun Johnsonin seuraajasta.

Majorin mielestä varapääministeri Dominic Raab voisi toimia virkaatekevänä johtajana siihen asti, kunnes seuraaja on selvillä.

BBC:n mukaan myös kasvava joukko konservatiivipuolueen kansanedustajia ja silmäätekeviä sekä opposition edustajia vaatii Johnsonia eroamaan pääministerin paikalta ennen hänen seuraajansa valintaa. Sitä ennen virkaatekevä ottaisi pääministerin tehtävät vastuulleen.

Työväenpuolueen johtaja Keir Starmer sanoi, että jos konservatiivit eivät hankkiudu Johnsonista eroon, ”työväenpuolue aikoo kansallisen edun nimissä ehdottaa epäluottamuslauseäänestystä, koska tämä ei voi jatkua”.

Johnson haluaa jatkaa pääministerinä seuraajan valintaan asti

Ilmoittaessaan torstaina eroavansa konservatiivipuolueen johtajan tehtävästä Johnson sanoi aikovansa jatkaa Britannian pääministerinä kunnes seuraaja on valittu. Johnsonin mukaan seuraajan valintaa koskeva aikataulu julkistetaan ensi viikolla.

– Puolueen tahto selvästikin on, että tälle puolueelle tulee uusi johtaja ja siten uusi pääministeri, Johnson sanoi.

Konservatiivien uuden johtajan valinta järjestetään kesällä ja voittaja korvaa Johnsonin lokakuun alussa pidettävään puolueen vuosikokoukseen mennessä, BBC ja muut brittimediat raportoivat. Vielä ei ole selvää, saako Johnson jäädä virkaansa syksyyn asti.

Johnson sanoi olevansa ”surullinen luopuessaan maailman parhaasta työstä” ja sanoi kokeneensa velvollisuudekseen sinnitellä loppuun asti.

– Kukaan ei ole korvaamaton, hän totesi.

Erojen aalto jatkui myös torstaina

Yhteensä yli viisikymmentä ihmistä on jättänyt hallinnon pääministeri Johnsonin kieltäydyttyä eroamasta virastaan.

Torstaina erosi neljäs kabinettiministeri, Pohjois-Irlannin asioista vastaava ministeri Brandon Lewis. Ilmoittaessaan erostaan Lewis kirjoitti Twitterissä, että hallitus tarvitsee ”rehellisyyttä, suoraselkäisyyttä ja keskinäistä kunnioitusta”, mikä hänen mukaansa tällä hetkellä puuttuu nykyhallinnosta.

Jopa vain kaksi päivää aiemmin nimitetty valtiovarainministeri Nadhim Zahawi vaati Twitterissä julkaisemassa lausunnossaan Johnsonia eroamaan.

– Pääministeri, tämä ei ole kestävää ja vain pahenee sinun, konservatiivipuolueen sekä, mikä tärkeintä, koko maan kannalta. Sinun täytyy nyt tehdä oikein ja lähteä nyt, Zahawi kirjoitti.

Ulkoministeri Liz Truss kehotti torstaina rauhallisuuteen ja yhtenäisyyteen Johnsonin ilmoitettua eroavansa konservatiivipuolueen johtajan tehtävästä.

– Pääministeri teki oikean päätöksen, Truss kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä.

Trussin mukaan hallitus on saavuttanut Johnsonin johdolla monia tuloksia. Hän mainitsee tviitissään brexitin eli Britannian EU-eron, (korona)rokotteet ja Ukrainan tukemisen.

Truss on Balilla, missä hän osallistuu G20-maiden ulkoministerikokoukseen.

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan 69 prosenttia briteistä uskoi, että Johnsonin on erottava. Kyselyyn vastasi yli 3 000 brittiä.

