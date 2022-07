Yhdysvallat rahoittaa venäläisille kiertotietä nettisensuurin ohittamiseen

Yhdysvallat on alkanut rahoittaa venäläisille kiertotietä nettisensuurin ohittamiseen. Yhdysvaltain hallituksen tukema Open Technology Fund (OTF) ohjaa varoja joukolle amerikkalaisia yrityksiä, jotka tarjoavat virtuaalisia erillisverkkoja, VPN-palveluja, ilmaiseksi miljoonille venäläisille.

Tavoitteena on avata venäläisille pääsy maan sensuurin estämille verkkosivustoille.

Venäjä on tehostanut riippumattomien tiedotusvälineiden rajoituksia hyökättyään Ukrainaan helmikuussa.

Perinteiset VPN-ohjelmistot luovat internetiin ikään kuin yksityisen tunnelin, jonka avulla tyypillisesti salattu data kulkee nuuskimiselta suojattuna. Tällaisten yhteyksien käyttö on nyt kasvanut Venäjällä.

– Työkaluamme käyttävät ensisijaisesti ihmiset, jotka yrittävät päästä käsiksi riippumattomiin tiedotusvälineisiin, joten hankkeen rahoitus on ollut ehdottoman tärkeää, sanoo Lanternin, yhden mukana olevista yrityksistä, tiedottaja.

OTF arvioi, että noin neljä miljoonaa käyttäjää Venäjällä on saanut VPN-verkkoja hankkeessa mukana olevilta yrityksiltä.

Vaatimuksia Venäjän sulkemisesta netistä

Jotkut, kuten Ukrainan johto, ovat vaatineet Venäjän sulkemista kokonaan internetistä. Toiset sitä vastoin ovat huomauttaneet, että pääsy nettiin on avainasemassa Venäjän opposition toiminnassa.

– On erittäin tärkeää, että venäläiset ovat yhteydessä koko verkkoon, jotta vastarinta jatkuisi. Sen pitämiseksi hengissä tarvitaan internetiä, koska aktivistit ovat hajallaan ympäri maailmaa, sanoo Natalia Krapiva, lakimies Access Now -ryhmästä. Ryhmän tavoitteena on puolustaa digitaalisia oikeuksia.

VPN-verkkojen pitäminen käynnissä ja saatavilla oli suhteellisen yksinkertaista Ukrainan sodan alkuaikoina, sanoi Lanternin tiedottaja Lucas, joka suostui haastatteluun sillä ehdolla, että vain hänen etunimeään käytetään.

– Venäjällä ei ollut silloin valmiutta estää (VPN-verkoissa) mitään. Ajan myötä Venäjä oppi estämään helpot asiat, mutta Lantern ja esimerkiksi Psiphon ovat edelleen toiminnassa, hän kertoi.

Venäläiset hyötyvät nyt siitä, että VPN-valmistajat ovat jo aiemmin hioneet työkalujaan taistelussa sensuuria vastaan sellaisissa maissa kuin Kiina ja Myanmar.

– Noin kaksi vuotta sitten oli hetki, jolloin Kiina todella nosti pelinsä tasoa, kun oli kyse siitä, kuinka pitkälle he aikoivat estää asioita (netissä), Lucas sanoi.

– Sen jälkeen myös me nostimme pelimme tasoa paljon.

Access Now’n Krapiva tunnustaa kuitenkin, että nettisensuurin ohittamisen vaikutus on Venäjällä rajallinen.

– Virtuaalisten erillisverkkojen ja muiden vastaavien menetelmien käyttö on lisääntynyt merkittävästi Venäjällä, mutta niitä käyttää silti vain pieni osa väestöstä.

STT

Kuvat: