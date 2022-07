Yhdysvallat väittää Iranin aikovan toimittaa Venäjälle satoja sotaan sopivia drooneja

Iran suunnittelee toimittavansa satoja drooneja Venäjälle Ukrainaa vastaan käytettäväksi, Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan väitti maanantaina. Osa drooneista on hänen mukaansa aseistettuja.

Neuvonantajan mukaan drooniapu tukee näkemyksiä siitä, että Venäjän armeijalla on haasteita ylläpitää asevarastojaan Ukrainassa kärsittyjen suurien tappioiden vuoksi.

Sullivanin mukaan Iran valmistautuu kouluttamaan venäläisiä joukkoja droonien käyttämistä varten. Ensimmäiset koulutukset saattavat alkaa Sullivanin mukaan jo heinäkuussa. Hänen mukaansa ei ollut selvää, onko Iran vielä toimittanut drooneja Venäjälle.

Droonit ovat olleet Ukrainan sodassa tärkeässä roolissa molemmilla osapuolilla. Niitä on käytetty muun muassa tiedusteluun, pieniin pommituksiin ja ohjusiskuihin kaukaa.

Sullivan huomautti, että esimerkiksi Jemenissä huthikapinalliset ovat käyttäneet iranilaisvalmisteisia drooneja Saudi-Arabiaa vastaan.

STT

Kuvat: