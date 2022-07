Yhdysvalloissa itsenäisyyspäivän paraatin joukkoampumisesta epäillylle syytteet seitsemästä murhasta

Yhdysvaltain maanantaisesta itsenäisyyspäivän paraatin joukkoampumisesta epäilty 21-vuotias mies on saanut syytteet seitsemästä murhasta. Illinoisin osavaltion Laken piirikunnan syyttäjä Eric Rinehartin mukaan epäiltyä vastaan aiotaan nostaa myös lisää syytteitä.

Chicagon lähellä sijaitsevassa Highland Parkissa tapahtuneen joukkoampumisen kuolonuhrien määrä nousi tiistaina seitsemään, kun yksi sairaalaan kuljetetuista haavoittuneista kuoli saamiinsa vammoihin. Haavoittuneista ainakin 39 on saanut sairaalahoitoa.

Kuolonuhrien joukossa oli muun muassa pariskunta, jonka kaksivuotias poika löydettiin yksin harhailemassa ampumisen jälkeen.

Poliisin mukaan mikään ei viittaa rasistiseen tai uskontoon liittyvään motiiviin

Poliisin tiedottajan mukaan ampumisen motiivi on edelleen epäselvä.

– Uskomme hänen suunnitelleen iskua viikkoja ja toimineen yksin, poliisin tiedottaja Christopher Covelli kertoi.

Covellin mukaan mikään ei viittaa siihen, että ampumisella olisi ollut rasistinen tai uskontoon liittyvä motiivi. Hänen mukaansa epäillyllä on ollut mielenterveysongelmia ja epäilty on käyttäytynyt aiemmin uhkaavasti.

Poliisi on käynyt kahdesti epäillyn kotona vuonna 2019. Toinen tapauksista liittyi itsemurhayritykseen, toinen epäillyn tekemään väitettyyn tappouhkaukseen perheelleen. Tuolloin poliisi takavarikoi epäillyltä kymmeniä teräaseita.

Covellin mukaan naistenvaatteisiin tapahtumahetkellä pukeutunut epäilty ampui yli 70 laukausta liikehuoneiston katolta paraatikansaa kohti. Käytetty ase oli Covellin mukaan laillisesti hankittu ”AR-15-kiväärin kaltainen” ampuma-ase.

Varapresidentti Harris: ”Koko kansan tulisi ymmärtää, että näin voisi tapahtua missä vain”

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris vieraili tiistaina itsenäisyyspäivän joukkoampumisen tapahtumapaikalla Highland Parkissa.

– Koko kansan tulisi ymmärtää, että näin voisi tapahtua missä vain. Missä tahansa rauhaa rakastavassa yhteisössä, hän sanoi.

Yhdysvaltain aselait ovat nousseet jälleen tapetille sen jälkeen, kun toukokuussa tapahtui kaksi suurta julkisuutta saanutta joukkoampumista.

New Yorkin osavaltion Buffalossa valintamyymälässä tapahtuneessa ampumisessa kuoli kymmenen ihmistä ja kolme haavoittui. Kymmenen päivää myöhemmin 19 lasta ja kaksi opettajaa sai surmansa kouluampumisessa Texasin Uvaldessa.

Vähintään neljä uhria vaatineita ampumisia tilastoivan Gun Violence Archiven mukaan tänä vuonna Yhdysvalloissa on tapahtunut jo ainakin 320 joukkoampumista. Sivuston mukaan joukkoampumisten määrä on ollut viime vuosina kasvussa Yhdysvalloissa. Viisi vuotta sitten vastaava luku koko vuodelta oli 346.

https://www.gunviolencearchive.org/

STT

