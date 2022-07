Yhdysvalloissa itsenäisyyspäivän paraatin joukkoampumisesta epäilty harkitsi toista hyökkäystä ollessaan pakosalla

Yhdysvaltain maanantaisesta itsenäisyyspäivän paraatin joukkoampumisesta epäilty 21-vuotias mies on tunnustanut ja kertonut poliisille harkinneensa toista hyökkäystä pakosalla ollessaan. Asiasta kertoi poliisin tiedottaja Christopher Covelli keskiviikkona.

Syyttäjä Ben Dillon kertoi, että epäilty oli tunnustanut vapaaehtoisesti poliisille ampuneensa maanantaina Chicagon lähellä sijaitsevassa Highland Parkissa. Seitsemän ihmistä kuoli ja kymmeniä haavoittui.

Kuolonuhrien joukossa oli muun muassa pariskunta, jonka kaksivuotias poika löydettiin yksin harhailemassa ampumisen jälkeen.

Tuomari Theodore Potkonjak määräsi miehen pidettävän vankeudessa. Valmisteleva käsittely oikeudessa on 28. heinäkuuta.

Syytteet seitsemästä murhasta

Epäilty on saanut syytteet seitsemästä murhasta. Illinoisin osavaltion Laken piirikunnan syyttäjä Eric Rinehartin mukaan epäiltyä vastaan aiotaan nostaa myös lisää syytteitä.

Poliisin tiedottajan mukaan ampumisen motiivi on edelleen epäselvä.

– Uskomme hänen suunnitelleen iskua viikkoja ja toimineen yksin, poliisin tiedottaja Christopher Covelli kertoi.

Covellin mukaan mikään ei viittaa siihen, että ampumisella olisi ollut rasistinen tai uskontoon liittyvä motiivi. Hänen mukaansa epäillyllä on ollut mielenterveysongelmia ja epäilty on käyttäytynyt aiemmin uhkaavasti.

Poliisi on käynyt kahdesti epäillyn kotona vuonna 2019. Toinen tapauksista liittyi itsemurhayritykseen, toinen epäillyn tekemään väitettyyn tappouhkaukseen perheelleen. Tuolloin poliisi takavarikoi epäillyltä kymmeniä teräaseita.

Covellin mukaan epäilty ampui kymmeniä laukauksia liikehuoneiston katolta itsenäisyyspäivän paraatikansaa kohti. Käytetty ase oli Covellin mukaan laillisesti hankittu ”AR-15-kiväärin kaltainen” ampuma-ase.

Epäilty otettiin kiinni kahdeksan tuntia hyökkäyksen jälkeen.

Viranomaiset tutkivat epäillyn nettiviestejä ja -videoita. Niissä on väkivaltaista sisältöä, jossa vihjataan aseisiin ja ampumiseen.

STT

Kuvat: