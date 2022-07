YK: Maailman väkiluku ylittää kahdeksan miljardia marraskuussa

YK ennusti maanantaina uudessa raportissaan, että maailman väkiluku ylittää kahdeksan miljardin rajan tämän vuoden marraskuussa.

Kiina on yhä maailman väkirikkain valtio, mutta YK:n ennusteen mukaan Intia ohittaa Kiinan asukkaiden määrässä ensi vuonna.

YK:n taloudellisten ja sosiaalisten asioiden osaston mukaan maailman väkiluku kasvaa nyt hitainta tahtia vuoden 1950 jälkeen.

– Tämä on hetki, jolloin on hyvä juhlia monimuotoisuuttamme ja huomata yhteinen ihmisyytemme, YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kommentoi raporttia.

Ennusteen mukaan maailman väkiluku saavuttaa 2080-luvulla yli kymmenen miljardia ja jää sille tasolle 2100-luvun alkuun saakka.

Syntyvyys on laskussa monessa kehittyvässä maassa, mutta maailman väkiluvun kasvusta yli puolet keskittyy kahdeksaan maahan seuraavien vuosikymmenien aikana. Maat ovat Kongon demokraattinen tasavalta, Egypti, Etiopia, Intia, Nigeria, Pakistan, Filippiinit ja Tansania.

