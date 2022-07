Yksi ihminen kuoli kahden auton nokkakolarissa Pertunmaalla

Yksi ihminen on kuollut Etelä-Savon Pertunmaalla eilisiltana tapahtuneessa nokkakolarissa. Itä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan toisen ajoneuvon kuljettajan epäillään ajaneen ylinopeutta ja törmänneen vastaan tulleeseen autoon, jonka kuljettaja kuoli onnettomuudessa. Pelastuslaitos kertoo kyseessä olleen nokkakolari.

Molemmissa henkilöautoissa oli kuljettajan lisäksi yksi matkustaja. Ylinopeudesta epäilty kuljettaja toimitettiin sairaalahoitoon. Autojen matkustajat loukkaantuivat lievästi onnettomuudessa.

Poliisi tutkii tapahtumia tässä vaiheessa törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Hälytyskeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta eilen iltayhdeksältä. Onnettomuus tapahtui poliisin mukaan Joutsantiellä noin 10 kilometriä Pertunmaalta.

Pelastuslaitos kertoo, että liikenne katkaistiin joksikin aikaa tieltä kokonaan. Onnettomuuspaikan tie on raivattu, ja molemmat kolariautot on hinattu pois paikalta.

STT

