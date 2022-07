Ylen kannatuskysely: Kokoomus edelleen suosituin, mutta puolueen kannatus laski yli kaksi prosenttiyksikköä

Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa, mutta oppositiopuolueen etumatka kaventui edellisestä mittauksesta. Puolueen kannatus laski 2,2 prosenttiyksikköä ja oli 23,7 prosenttia.

Toiseksi suosituimpana on pääministeripuolue SDP, jonka kannatus nousi 1,1 prosenttiyksikköä 19,8 prosenttiin. SDP:n kannatus lähenteli alkukesästä 20 prosentin rajaa, jonka se ylitti Ylen mukaan viimeksi puolitoista vuotta sitten.

Kokoomuksella oli kuukausi sitten tehdyssä mittauksessa etumatkaa yli seitsemän prosenttiyksikköä, mutta tuoreessa mittauksessa SDP on enää vajaat neljä prosenttiyksikköä kokoomusta jäljessä.

Alkukesästä kokoomus on ollut otsikoissa muun muassa puolueen kansanedustajaan Wille Rydmaniin liittyneen kohun vuoksi. Rydmanin on väitetty käyttäytyneen epäsopivasti nuoria tyttöjä ja naisia kohtaan.

Kolmanneksi suosituin puolue oli perussuomalaiset 15,3 prosentilla. Puolueen kannatus nousi 0,4 prosenttiyksikön verran.

Hallituspuolueista keskustan kannatus laski 0,3 prosenttiyksikköä ja vihreiden taas nousi saman verran. Keskustan kannatus oli 11,8 ja vihreiden 9,7 prosenttia. Vasemmistoliiton ja RKP:n suosio puolestaan laski 0,2 prosenttiyksikön verran. Vasemmistoa kannatti 7,8 prosenttia vastaajista ja RKP:ta 4,6 prosenttia.

Taloustutkimuksen 6.6.-5.7. toteuttamassa kyselyssä kysyttiin 2 348 ihmiseltä, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Puoluekantansa ilmoitti liki 1 700 haastateltavaa. Kyselyn virhemarginaali on 2,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://yle.fi/uutiset/3-12525835

STT

