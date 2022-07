Yli 30 000 ihmiselle evakuointikäsky tai -varoitus Australian itärannikolla – rankkasateet jatkuivat, joet tulvineet yli äyräidensä

Australiassa viranomaiset antoivat tulvivalla itärannikolla noin 32 000 ihmiselle evakuointikäskyn tai -varoituksen maanantaina. Rankkasateet jatkuivat kolmatta päivää Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa, etenkin suurkaupunki Sydneyn seudulla.

Vettä on tullut niin paljon, että useat joet ovat tulvineet yli äyräidensä maa-alueille ja Sydneyn suurimmasta padosta on alkanut vuotaa vettä.

Pelastuslaitokset ilmoittivat muun muassa noutaneensa turvaan ihmisiä, jotka olivat joutuneet autoissaan loukkuun tulvivilla maanteillä.

– Olemme nähneet jokien pinnan nousevan paljon odotettua nopeammin, kertoi osavaltion hätäpalvelun korkea virkamies Ashley Sullivan yleisradioyhtiö ABC:lle.

Australia on kokenut ilmastomuutoksen vaikutukset vahvoina sään vaihteluina. Kuivuus ja metsäpalot sekä toisaalta tulvat ovat yleistyneet ja voimistuneet.

STT

Kuvat: