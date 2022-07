EU: Venäjän satamasaarto Ukrainassa saatava loppumaan, kymmeniä tuhansia uhkaa nälänhätä

Kymmeniätuhansia ihmisiä uhkaa nälänhätä, koska Venäjä saartaa Ukrainan satamia. EU:n ulkosuhteista vastaavaan Josep Borrellin mukaan saarto on lopetettava heti.

– Tämä on elämän ja kuoleman kysymys monille ihmisille. Venäjän on lopetettava saarto ja sallittava Ukrainan viljanvienti, Borrell sanoi toimittajille.

Venäjän ja Ukrainan neuvottelijat tapaavat YK:n ja Turkin diplomaatteja Istanbulissa keskiviikkona keskustellakseen kuukausia kestäneen saarron lopettamisesta.

– Siksi toivon – ja uskoakseni minulla on syytä toivoa – että Odessan ja muiden satamakaupunkien saarron lopettamisesta päästään sopimukseen. Kymmenientuhansien ihmisten elämä riippuu siitä, joten kyseessä ei ole mikään diplomaattinen peli, Borrell jatkoi.

Jos sopua ei saada, EU tulee syyttämään Venäjää nälän käyttämisestä aseena sodassa.

Venäjä on helmikuussa aloittamansa hyökkäyssodan jälkeen saanut haltuunsa joitakin satamakaupunkeja. Toisia, kuten keskeisiin viljan vientisatamiin kuuluvaan Odessaa, se on tulittanut tykistöllä ja pommittanut ilmasta. Ukraina puolestaan on miinoittanut joidenkin satamien sisääntuloväylät suojellakseen niitä Venäjän hyökkäyksiltä.

Ukraina kuuluu maailman tärkeimpiin viljanviejiin. Viljaa on viety erityisesti Lähi-itään ja Afrikkaan.

Zelenskyi erotti Ukrainan valtakunnansyyttäjän ja turvallisuuspalvelun johtajan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi sunnuntaina jokailtaisessa puheessaan erottaneensa maan valtakunnansyyttäjän ja turvallisuuspalvelun johtajan.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktovan ja turvallisuuspalvelun johtaja Ivan Bakanovin erottamisen taustalla on Zelenskyin mukaan tutkinnat maanpetoksista ja yhteistyöstä Venäjän kanssa sen valtaamilla alueilla.

Zelenskyi kertoi, että maan turvallisuuspalvelun ja oikeusviranomaisten toimia ja toimimatta jättämistä tullaan tutkimaan ja että 651 tutkintaa on jo aloitettu oikeusviranomaisten alaisista työntekijöistä. Yli 60 turvallisuuspalvelun tai valtakunnansyyttäjän toimiston työntekijää toimii Zelenskyin mukaan Venäjän kanssa yhteistyössä miehitetyillä alueilla.

– Näin suuri määrä rikoksia maamme kansallista turvallisuutta vastaan ja havaitut yhteydet Ukrainan oikeusviranomaisten ja venäläistiedustelun välillä herättävät vakavia kysymyksiä kyseisten tahojen johtoa kohtaan. Kaikkiin näihin kysymyksiin tullaan saamaan kunnolliset vastaukset, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Ajatushautomo: Venäjän miehityshallinto käyttänee ukrainalaississien uhkaa propagandana

Ukrainassa venäläisten miehityshallintojen viranomaiset saattavat käyttää propagandakeinona ukrainalaisten sissijoukkojen uhkaa, jolla he perustelevat tiukempia valvontakeinoja miehitysalueilla, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War.

Zaporizhzhjan alueella sijaitsevan venäläisten miehittämän Enerhodarin pormestari Dmytro Orlov kirjoitti sunnuntaina viestipalvelu Telegramissa, että alueen miehityshallinnon viranomaiset luovat ”keksittyjä partisaaneja” luodakseen uhkakuvia. Orlovin mukaan miehitysjoukot oikeuttavat näin hallinnon sortotoimia.

Ajatushautomon mukaan Zaporizhzhjan alueen miehityshallinto kärsii henkilöstöpulasta, sillä monet paikalliset eivät suostu työskentelemään miehityshallinnon alaisuudessa.

Elias Peltonen, Hannu Aaltonen

STT

