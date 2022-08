Alhaisten koulun uusi lähiliikuntapaikka avataan ensi tiistaina – luvassa lajikokeiluja, puffetti ja juhlava käyttöön vihkiminen

Alhaisten koulun uuden lähiliikuntapaikan avajaisia vietetään ensi tiistaina 30. elokuuta. Avajaisiin ovat tervetulleita kaikki salolaiset. Ohjelmassa on muun muassa Alhaisten koulun 1. ja 6. luokkalaisten musiikkiesitys, erilaisia lajikokeiluja, kahvio, makkaramyyntiä ja juhlava lähiliikuntapaikan käyttöön vihkiminen.

Alhaisten koulun lähiliikuntapaikka on rakennettu kesän aikana. Koulupäivien aikana piha palvelee koulutyötä, ja kouluaikojen ulkopuolella se on avoinna kaikille kuntalaisille. Koulun piha-alueelle ei jatkossa enää paikoiteta autoja, vaan autojen paikoitus on sallittua vain katujen varsilla.

Pihan suunnitteluun ovat osallistuneet Alhaisten koulun oppilaat, henkilökunta ja Salon kaupungin liikuntapalvelut. Investoinnin on toteuttanut Salon kaupungin opetuspalvelut.

Alhaisten koulun lähiliikuntapaikan avajaiset (Koulukatu 3, Salo) 30. elokuuta klo 18.