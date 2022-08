Hautausmaalla hävityksen kauhistus – Somerolla kaadettiin yli 60 hautakiveä

Kun Someron hautausmaan työntekijät tulivat torstaiaamuna töihin, heitä odotti järkytys, todellinen ”hävityksen kauhistus”: yli 60 hautakiveä oli kaadettu, kukkia tallottu ja revitty maasta, hautojen lasiosia särjetty ja jopa hautakiveen kiinnitetty risti oli revitty irti.

– Tämä on äärettömän surullista. Teko kertoo tekijänsä tai tekijöidensä äärettömän pahasta olosta, mikä sekin on surullista, Someron seurakunnan vs. talouspäällikkö Sirkku Tulonen sanoo.

– Omaisille rakkaan omaisen hautakiven kaataminen ja paikkojen rikkominen voi olla hyvin raskasta ja henkilökohtaista. Se on henkisesti kova paikka, Tulonen sanoo.

Ilkivallasta on tehty poliisille rikosilmoitus. Hautarauhan rikkominen on rikos.

Ilkivalta ja silmitön riehuminen paljastui heti torstaina aamulla. Tekijästä tai tekijöitä ei ole toistaiseksi minkäänlaisia havaintoja.

– Kirkon luona on pihalle suuntaava valvontakamera, mutta sen kuvissa ei näy mitään. Vartiointiliike ei myöskään ole havainnut mitään. Toivomme lähistön asukkailta havaintoja, Tulonen kertoo.

Tulosen mukaan hautausmaalle ei ole jätetty mitään viestiä eikä mitään muutakaan, mistä voisi päätellä jotain tekijästä tai tekijöistä.

Tulonen hämmästelee kaadettujen kivien määrää.

– Osa painaa paljonkin, ja joissain hautakivissä pohjakivikin on noussut ylös. Ilkivalta on vaatinut paljon tekemistä, Tulonen sanoo.

Hautausmaan hautakivet ovat omaisten omaisuutta ja periaatteessa niiden kunnossapito kuuluu myös omaisille. Tuhotyöstä järkyttyneet Someron seurakunnan työntekijät ovat kuitenkin päättäneet tulla vastaan ja aloittavat hautausmaan kuntoon laittamisen heti perjantaiaamuna.

– Teemme työtä talkoohengessä. Mukana on henkilökuntaa ja seurakunnan kesätyöntekijöitä. Hautausmaalla on lasinsirpaleita, jotka pitää heti saada pois käytäviltä, Tulonen sanoo.

Talkoisiin saadaan Tulosen mukaan viidestä kuuteen henkilöä. Nostettavaa ja korjattavaa riittää jokaiselle osalliselle.

Tulonen sanoo, ettei ole kuullut vastaavaa tapahtuneen koskaan aiemmin Somerolla.

– Muuallahan näitä vastaavia on joskus tapahtunut, mutta seurakunnassa ei kukaan muistanut, että Somerolla olisi, Tulonen sanoo.

Hautarauhan rikkominen on rikoslain 17 luvun 12 §:n mukainen rikos.

Hautarauhan rikkomiseen syyllistyy, jos

– luvattomasti avaa haudan tai ottaa sieltä ruumiin tai sen osan, ruumisarkun tai hautauurnan,

– käsittelee hautaamatonta ruumista pahennusta herättävällä tavalla taikka

– turmelee tai häpäisee hautaa tai kuolleen muistomerkkiä.

Hautarauhan rikkomisesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Säännöksen kolmannessa kohdassa tarkoitettua haudan tai kuolleen muistomerkin turmelua tai häpäisyä on esimerkiksi kukkien tai istutusten repiminen tai tallaaminen sekä hautakiven sotkeminen, kaataminen tai muunlainen vahingoittaminen sekä jätteiden heittäminen haudalle tai maan kaivaminen haudalla, vaikka se tapahtuisi hautaa avaamatta.

Lähde: Wikipedia