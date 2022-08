Helmi-ohjelma lisää monimuotoisuutta – Ympäristöministeri Maria Ohisalo: Luonnonsuojelun rahoitusta voisi edelleen kaksinkertaistaa

Salossa maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvan Helmi-elinympäristöohjelman verkostoja hoidetaan parhaillaan. Näitä kohteita ovat Hyyppärän harjualue, Lamminlähde, Kiikalan lentokenttä, Saarenjärven ja Vähäjärven kosteikot sekä Somerikon niitty.

Alueiden hoidon on mahdollistanut luonnonsuojelun rahoituksen merkittävä lisä nykyisen hallituskauden aikana. Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo vieraili Salossa tiistaina Helmi-ohjelman mediaretkellä.

– Tälle hallituskaudelle luonnonsuojelurahoitus yli kaksinkertaistettiin. Tätä itse asiassa ympäristöjärjestötkin vaativat ennen viime vaaleja, Ohisalo kertoo.

Ohisalon mukaan vapaaehtoinen Metso-luonnonsuojeluohjelma tunnetaan hyvin, mutta nyt uusi Helmi-ohjelma olisi myös tärkeää tunnistaa työkaluna ja että ihmiset lähtisivät siihen mukaan.

– Tämä vaatii aikaa, jotta toiminta lähtee juurtumaan ja toimintatavat sekä rahat saadaan aidosti käyttöön, hän toteaa.

Helmi-ohjelman tarkoituksena on tarttua Suomen luonnon köyhtymisen suurimpiin syihin ja tehdä vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Helmi on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma.

Hallitusohjelmassa luonnonsuojelun rahoitusta on vuositasolla lisätty keskimäärin 100 miljoonaa euroa. Ohisalon mukaan tilanne on parantunut edellisestä, mutta työsarkaa riittää vielä.

– Meillä on nyt aidosti paljon enemmän rahaa käytössä kuin aikaisemmin. Tiedämme kuitenkin, että on vielä paljon maanomistajia, jotka tarjoavat omia alueitaan suojeluun, mutta valtio ei pysty tulemaan vastaan rahallisesti. Resurssit ovat rajalliset, Ohisalo kertoo.

– Ajattelen, että jos Vihreät pääsee seuraaviin hallitusneuvotteluihin, niin meidän tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa luonnonsuojelun rahoitus nykyisestä. Käytännössä puhuttaisiin sitten ehkä 300 miljoonasta eurosta per vuosi, hän pohtii.

Ohisalo sanoo, että ihmiset voivat lisätä luontoalaa myös omin toimin vaikkapa viherkattojen avulla. Samoin kaupungit voivat tehdä oman osuutensa.

– Vantaalla autetaan nyt hyönteisiä myöhäistämällä tienpiennarten niittoa, hän kertoo.

Ohisalon mukaan seuraavan hallituksen olisi tärkeää jatkaa suojelutyötä.

– Mutta sen lisäksi, että todella nähdään poliittinen tavoite, niin myös luonnonsuojelun määrärahoja tulisi ajatella ja se vaatii hallituksen puolueilta yhteistyötä. Meillä on kuudes sukupuuttoaalto käynnissä ja tämä kaikki vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.

Ohisalo painottaa äänestämisen tärkeyttä.

– Uskon, että ihmiset tulevat ajattelemaan äänestysuurnille mennessään sekä ilmaston että Suomen luonnon tilaa. Työtä on vielä tehtävänä, jotta luontokato pystytään pysäyttämään ja Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä viimeisin on kirjattuna uuteen ilmastolakiin, mutta se vaatii myös tulevalta hallitukselta toimia.

Salon Helmi-alueilla toteutetaan hoitotoimenpiteitä

Ensimmäinen retkikohde oli Hyyppärän harjualue, jossa on harvinaisia luonnontilaisia suo- sekä pintavesikokonaisuuksia.

– Alueesta osa on Natura-luonnonsuojelualuetta. Hyyppärä on tärkeä pohjavesivaikutteinen harjumuodostuma. Purot ja uomat laskevat aina Halikonlahteen asti, Metsähallituksen Luontopalvelujen erikoissuunnittelija Johanna Ruusunen kertoo.

Lamminlähteellä on sähkölinja, jonka alueelta on raivattu puustoa. Ojat on pyritty peittämään kokonaan ja ojalinjat on raivattu metsurityönä.

Puusto olisi Ruususen mukaan hyvä poistaa koska se lisää lähteen lämpenemistä, mutta toisaalta ilmanjohto lähtee paikalta ensi vuonna ja lähteen reuna alkaa sen jälkeen metsittymään ennalleen.

–Työ näyttää aluksi melko rujolta, mutta lahoavat puut tarjoavat todennäköisesti elinympäristöjä esimerkiksi harsosammaleelle, jota täältä jo löytyykin. Hiilihän säilyy parhaiten turpeessa.

Luontopalvelut ovat jo lähteneen ennallistamaan alueita ja Harjualueen vesistöt ovat ensimmäisiä viime vuonna ennallistettuja kohteita. Alueen hoidossa on paljon haasteita.

– Olemme keskittyneet lähteitten tihkupintojen, purojen kunnostamiseen sekä lajiston säilyttämiseen, koska itse suoallas on rikkonainen. Emme voi käsitellä sitä koko alueelta, koska hydrologinen kokonaisuus ei sitä mahdollista.

Metsätalouden Luonnonhoidon asiantuntija Sara Lankinen-Timonen kertoi seuraavaksi Kiikalan lentokentän paahdeympäristöstä. Alueella on noin vuosi sitten tehty kuntan poisto hoitotyönä.

– Kunttaa on kaavittu pois ja näin on saatu paljastettua kivennäismaata. Tällä puuttomalla alueella on tehty kivennäismaan vaikutusta kaivinkonetyönä. Myös kangasajuruohon siirtoistutukset voisivat olla yksi alueen hoitokeino, Lankinen-Timonen sanoo.

– Toivomme, että vaikkapa alueelle tyypilliset kasvilajit kissankäpälä ja kangasajuruoho pääsisivät levittäytymään kivennäismaalle. Samalla kasvien välinen kilpailu vähenee, hän tähdentää.

Lankinen-Timosen mukaan esimerkiksi kanerva ja sianpuolukka leviävät melko nopeasti, täyttävät pohjakerroksen ja kilpailevat paahdelajien kanssa elintilasta. Kivennäismaapinta äärevöittää olosuhteita ja tasaa lämpötilaeroja.

– Siemenet myös tarvitsevat hiekkaista sorapohjaa itääkseen, Lankinen-Timonen lisää.

Seuraavaksi vuorossa olivat Saarenjärven rantakosteikko ja Vähäjärven kosteikko. Ne ovat Suomen riistakeskuksen Sotka-kosteikot -hankkeessa kunnostettuja kohteita. Kosteikot toimivat muun muassa vesilintujen levähdysalueina ja parantavat vesiensuojelua. Sotka-hanke on osa Helmi-ohjelmaa.

Kosteikot on perustettu patoamalla ja vedentasoa säädellään.

– Mitä enemmän lankkuja tässä on, sitä korkeammalle veden pitää nousta, jotta se pääsee siitä yli. Tuossa kivetty leveä tulvauoma toimii katastrofikynnyksenä esimerkiksi ukkossateissa. Vesi pääsee siitä aina kulkemaan, selostaa Riistakeskuksen Sotka-hankkeen projektipäällikkö Mikko Alhainen.

– Heinikossa on noin 15–20 senttimetriä vettä, joka on aivan ihanteellinen paikka vesilinnuille, hän lisää.