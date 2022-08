Salo IoT Campuksen hoivayksikkö avautuu marraskuussa – kaupunki hakee 20 uutta hoitajaa

Salon uusi vanhusten hoivayksikkö Salo IoT Campuksella aloittaa toimintansa marraskuun alussa.

30-paikkaisen yksikön muutostyöt Kampa-rakennuksessa valmistuvat syyskuussa. Kaupunki aikoo kalustaa tilat lokakuun aikana.

Uuden hoivayksikön rekrytoinnitkin ovat alkaneet. Kaupunki on jo palkannut yksikölle vetäjän, ja uusi esihenkilö aloittaa työnsä syyskuun alussa.

Tällä hetkellä haussa on 20 muuta työntekijää: 15 lähihoitajaa, kaksi sairaanhoitajaa ja kolme hoiva-avustajaa. Kaikki työsuhteet ovat vakituisia.

Uuteen yksikköön haetaan henkilökuntaa keskellä kovaa hoitajapulaa, ja Salon kaupungillakin on lähes jatkuvasti avoinna hoitajien pestejä.

Salon vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren uskoo kuitenkin, että uusi hoivakoti kiinnostaa hakijoita.

– Ajattelen, että tässä on vähän eri lailla profiloitunut yksikkö. Se tekee vahvaa yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun ja opiskelijoiden kanssa, minkä lisäksi yhteistyötä tullaan tekemään yritysten kanssa. Yksikkö on keskeisellä paikalla ja sen tilat ovat aivan uudet. Tässä on useampia vetovoimatekijöitä, vaikka peruselementit ovat totta kai samat: ikäihmiset ja pitkän linjan hoiva, hän pohtii.

IoT Campus saattaa kiinnostaa myös hoitajia, jotka työskentelevät jo nyt Salon kaupungin muissa yksiköissä.

– Työvoimatilanne kokonaisuutena on haaste, eikä hoitajia ole juurikaan vapaana. Jos muista yksiköistä hakeutuu hoitajia uuteen yksikköön, joudumme sitten hakemaan taas uusia muualle, Salla Lindegren myöntää.

Asukkaita uuteen hoivakotiin ei tarvitse etsiä. Salla Lindegrenin mukaan Salossa on jonoa palveluihin, ja varsinkin keskusta-alueen paikat ovat kysyttyjä.

Kaupunki miettii samaan aikaan, mitä tehdään Vuorelan tehostetun palveluasumisen yksikölle. Se muutti vuonna 2018 Perniöstä väistötiloihin Attendo Tupurilta vuokrattuihin tiloihin. Nyt Attendo aikoo ottaa koko kiinteistön omaan käyttöönsä.

– Vuorelan asukkaille ostetaan paikkoja Attendolta, jotta he eivät joudu muuttamaan. IoT Campuksen hoivayksikkö täyttyy kyllä ilmankin. Meillä on jatkuva tarve uusille paikoille, Lindegren sanoo.

Salo on suunnitellut Alhaisiin uutta suurta senioritaloa, johon tulisi 90 paikkaa vanhuksille ja 20 kehitysvammaisille.

Kaupunki valitsi kevättalvella hankkeen toteuttajaksi Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n Helsingistä. Ajatuksena on, että yritys suunnittelee ja rakentaa senioritalon, jonka kaupunki vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Suuri osa talon toiminnasta siirtyy uudelle hyvinvointialueelle.

Suomen Hoiva ja Asunto Oy on hakenut hankkeelle korkotukilainaa ja investointiavustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta. ARA ei ole toistaiseksi tehnyt päätöksiä asiassa.

Päätöksen tulo saattaa kestää vielä hetken, sillä Salla Lindegrenin mukaan ARA:lle on tehty koko Suomen alueella sata hakemusta ja Varsinais-Suomestakin useampia.