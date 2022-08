Joutsenet lentävät yhä korkeammalla: ennätysyleisö ja neljä komeaa maalia saivat päävalmentajan silmät kosteiksi

Erotuomari Juuso Vuorinen puhaltaa viimeisen kerran pilliin ja SalPan päävalmentaja Tero Suonperä huutaa keuhkonsa tyhjäksi: vaiherikkaiden ja paikoin vaikeidenkin kuukausien jälkeen ollaan tilanteessa, jossa SalPa on Kakkosen B-lohkon kovakuntoisin joukkue, matkaa sarjakärkeen on yksi piste ja Urheilupuistossa ottelua seurasi 647 katsojaa – suurin yleisö yli 21 vuoteen.

Tuliko siinä huudettua kaikki alkukauden vaikeudet ulos?

– Saanko mä ihan hetken…, liikuttunut Suonperä pyytää, kerää itseään pari minuuttia ja aloittaa kolme minuuttia kestäneen kiitospuheen.

– Meillä on ollut asiat paremmin, mitä ulospäin on saattanut näyttää. Olen äärimmäisen ylpeä siitä, miten mahtava tiimi meillä on. En ole koskaan ikinä saanut toimia näin hyvässä tiimissä. Kaikki ovat lojaaleja ja luotettavia ja pelaajat ovat erittäin tiedonjanoisia.

– Me teemme kaikki päätökset yhdessä, niin kuin sen vuonna 2022 pitääkin olla. Kun jakaa vastuuta, niin kaikki sitoutuvat paremmin, Suonperä kertoi ja pyyhki silmäkulmaansa.

Esimerkki yhteisistä päätöksistä oli se, että Suonperä halusi lähteä lauantain Honka Akatemia -otteluun neljän pelaajan puolustuslinjalla tutun kolmen linjan sijaan. Pelaajat eivät kuitenkaan ostaneet muutosta ja Suonperä pyörsi päätöksensä.

– Valitsimme myös sen prässitavan, joka tuntui pelaajista parhaalta.

Lopulta SalPa pelasi kauden ehjimmän ja tasapainoisimman 90 minuuttisen ja kaatoi Hongan vastaansanomattomasti 4–0.

Mitä pidemmälle ottelu eteni, sitä paremmin ottelu oli SalPan kontrollissa. Hongalla oli koko ottelussa väljästi tulkiten kaksi (2) maalipaikkaa.

SalPa ei edelleenkään rakentanut peliä maata pitkin linja kerrallaan vaan pitkillä palloilla, joiden kohteena oli valtavan työmäärän tehnyt Elmo Heinonen. Heinosen uurastuksen ansiosta SalPa voitti suurimman osan kakkospalloista ja sai luotua välittömän paineen Hongan puolustuslinjaan.

Kentän kuninkaat kuitenkin löytyivät SalPan keskikentän keskustan L-koodista Niko Leskelä–Mikke Louhela. Väsymättömät pohjoisen pojat rouhivat, riistivät ja lopulta riisuivat Hongan keskikentän alastomaksi.

Kruunuksi kumpikin laukoi maalin komeilla kaukolaukauksilla.

1–0-maalissa Kuusamossa syntynyt Louhela malttoi hakea jalkaansa vapaaksi ja laukoi pallon kauniisti pompun kautta takanurkkaan. Suonperän käsky laukoa enemmän ei siis jäänyt matkan varrelle.

– Kai sitä sitten on oppia otettu, ”Kuusamon Kroos” virnisti.

3–0-maalissa oululaislähtöinen Leskelä käytti hänelle tarjotun tyhjän tilan ja lähetti Hongan maalin ylänurkkaan kauden komeimman ohjuksen, joka suorastaan pelästytti yllekirjoittaneen.

– Olen odottanut sitä, että Leskelä pääsee laukomaan. Oli kyllä komea maali, L-koodin toinen jäsen kehui.

Eivätkä jättäneet SalPan muutkaan maalit kylmäksi. Tauolla kentälle vaihdetun debytantin Otto Salmensuun SalPa-uran ensimmäisiin 106 sekuntiin mahtui vaarallisen vastahyökkäyksen katkaiseminen liukutaklauksella, pallonriisto, pitkä kuljetus ja syöttö maalin eteen liukuneelle John Fagerströmille: 2–0.

– Ei ollut yllätys. Otto on ollut tuollainen treeneissä koko ajan.

– Otto ei päässyt Reippaan edustusjoukkueessa pelaamaan. Junnuissakin hän oli kymppipaikalla vaikka on puhdas laituri. Suomi on täynnä hukattua talenttia, ne pitää vaan löytää, Suonperä muistutti.

SalPan neljännessä maalissa Jami Siirtolan näköinen mies teki hämmästyttävän soolomaalin neljän Hongan pelaajan keskeltä. Kenttäkuulutus paljasti, että kyseessä tosiaan oli Siirtola, joka tuuletti heittämällä kuvitteellisen apinan niskastaan nurmen pintaan.

– Kauhee tuuri, kuului Siirtolan tuore kommentti kauden avausmaalistaan.

Pisteen sisällä oleva kärkikolmikko FC Jazz, Ilves-Kissat ja SalPa otti lauantaina voitot ja otti pienen irtioton muihin. Runkosarjan jälkeen neljä parasta joukkuetta pelaa yksinkertaisen nousukarsinnan, johon tulee mukaan pisteet runkosarjasta. Juuri nyt on erittäin vaikea kuvitella, että SalPa jäisi tuon nelikon ulkopuolelle.

Kolmatta kauttaan SalPassa pelaavan Louhelan mukaan yksi asia erottaa vuoden 2022 SalPan edellisvuosien SalPasta.

– Meillä on nyt selkeä tavoite ja kaikki tekevät töitä sen eteen. Jengi on yhtenäinen, se on tärkeintä.

– Tämä on parasta urheilussa. En ota mitään paineita, nämä ottelut ovat niin hienoja, kun jengiäkin on noin paljon katsomossa, miesten Futsal-liigan tähtipelaajiin kuuluva Louhela linjasi.

– Hienoa katsoa miten tämä prosessi etenee, Suonperä sanoi edelleen vettynein silmin.

Tyytyväisiä olivat taatusti myös kauden ennätysyleisön joukossa ottelua seuranneet SalPan vuoden 1982 legendaarisen A-poikien SM-hopeamitalijoukkueen pelaajat, sillä ”Joutsenten” lento on harvoin ollut näin uljasta.

Kakkosen B-lohko: SalPa–FC Honka Akatemia 4–0 (1–0)

18. Mikke Louhela 1–0

47. John Fagerström 2–0

65. Niko Leskelä 3–0

86. Jami Siirtola 4–0

SalPan kokoonpano: Joni Rahila: Ronias Yacoob, Michael John, Joonas Meura; Jonatan Guseff (46. Otto Salmensuu), Niko Leskelä, Mikke Louhela (77. Tobias Laaksonen), Iku Leino; Oskari Jakonen (62. Otto Lehtisalo); Elmo Heinonen (v) (83. Bamo Ahmadi), John Fagerström (62. Jami Siirtola).

Erotuomari: Juuso Vuorinen.

Yleisöä: 647

SalPan seuraava ottelu: la 20.8. VJS-SalPa Myyrmäen stadionilla kello 19.