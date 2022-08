Salossa on käynnissä kakadujahti – yksi karkulainen saatiin jo kiinni ovelalla tempulla

Eräs jos toinenkin saattoi torstaina hieraista silmiään, kun Halikonlahden yllä lensi näyttävä keltainen lintu.

Kyseessä oli karannut kakadu.

– Olin unohtanut lintujen toisen ruokintaluukun auki. Sen kautta ne ovat ilmeisesti karanneet ja päässeet parvekkeen oven kautta ulos, kertoo lintujen omistaja Ardalan Rasul.

Kakadujen lentoreitti on alkanut Eerikinkadulta. Metsäkedonkadulta kakadut bongasi innokas salolainen luontoharrastaja, Tomi Juurikivi.

– Olin tulossa linturetkeltä, kun kuulin kummallisen äänen. Se kuulosti meriharakalta, mutta niitä ei liiku metsäympäristössä.

Juurikivi näki vaalean linnun, jolla oli pitkä keltainen pyrstö ja äänekkäät siiveniskut.

– Lintu näytti todella eksoottiselta, joten epäilin saman tien sen karanneen.

Juurikivi kertoi kotona vaimolleen kakadusta. Tämä oli nähnyt Facebook-ryhmässä ilmoituksen karanneista linnuista.

Seuraavana iltana kuului jälleen ulkoa epätavallinen ääni. Lintu pyöri Metsäkedonkadun lähistöllä.

– Silloin bongasin linnun omistajan, joka yritti saada kakadua kiinni. Kiinniotto ei onnistunut.

Jälleen uusi aamu valkeni. Rasul saapui ystävänsä kanssa sinnikkäästi etsimään kakaduja. Heillä oli mukanaan myös houkutuslintu.

Sitkeys palkittiin. Juurikivi todisti, kun Rasul sai kakadun kiinni. Kiinniottajat käyttivät apunaan toista lemmikkikakadua ja soittivat puhelimesta lintujen kutsuääntä.

– Kakadu selvästi luotti omistajaansa, kun se antoi niin kauniisti ottaa maasta kiinni. Huomasin linnun olemuksesta, että se oli pitkän karkuretken jäljiltä stressaantunut. Varmasti se oli nälkäinenkin.

Samana iltana Juurikivi kuuli jälleen tutun äänen ulkoa.

– Ensin ihmettelin, voiko se todella olla toinen kakaduista. Mutta omistaja ajeli ympäriinsä pakettiautolla soittaen radiosta lintujen kutsuääntä.

Juurikivi ja Rasul tapasivat ja keskustelivat kiinnioton mahdollisuuksista. Aika ratkaisee pyydystyksessä.

– Kerroin omistajalle, että varpushaukoilla on juuri muutto päällä. Tuollainen kakadu on todella helppo saalis, kun se on niin näyttävä.

Lisäksi linnun löytäminen on käytännössä mahdotonta ilman näköhavaintoja.

Kun Rasul lähti jatkamaan etsintöjä, Juurikiven puhelin soi.

– Langan päässä oli tuttu lintuharrastaja, joka näki kakadun kaukoputkellaan Halikonlahdella.

Juurikivi soitti välittömästi Rasulille. Tämä ihmetteli, miten Juurikivi oli saanut niin nopean havainnon linnusta.

– Naurahdin hänelle, että älä huoli. Kyllä minä kaikki linnut sinulle löydän.

Rasul lähti Halikonlahdelle ja tapasi lintutornissa Juurikiven ystävän.

– Tunnistin lintuni kaukoputken läpi otetusta kuvasta. Ulkona oli kuitenkin todella pimeää, eikä kakadua ollut mitään mahdollisuutta löytää.

Toinen karkulaisista lentelee mahdollisesti edelleen ulkona, luultavasti jossakin päin Halikonlahden lähiseutuja.

Rasul toivoo kovasti, että kakadu vielä löytyisi.

– Tyttäreni on hirmuisen pahoillaan, kun lintua ei ole näkynyt. Menemme taas tänään etsimään sitä. Onneksi sentään toinen kakaduista löytyi.

Neitokakadut ovat kotoisin Australiasta, jossa ne elävät vapaana. Ne ovat kasvissyöjiä, ja syövätkin monipuolisesti erilaisia luonnonkasveja ja marjoja. Neitokakadut saattavat lentää kymmeniä kilometrejä päivässä.