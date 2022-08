Kesän ilmaiskokeilu yli nelinkertaisti Paikun käytönmatkustajamäärät – 9 000:sta lähes 40 000:een

Viime vuonna juhannuksesta heinäkuun loppuun Salon paikallisliikenne Paikun busseihin hyppäsi 9 120 matkustajaa. Tänä vuonna linja-automatkustamisen tunnelmasta nautti vastaavana ajanjaksona 39 760.

Matkustajamäärät yli nelinkertaistuivat.

Suurimpana syynä on Salon kaupungin kokeilu, missä Paikun kyydistä ei ole keskikesällä tarvinnut maksaa mitään: koko Salon laajan kaupungin kattava paikallisliikenne on ollut kaikkien käytettävissä ilmaiseksi.

– Aikamoinen lisäys. Kyllä kokeilua täytyy pitää onnistuneena. Kaikilla linjoilla matkustajamäärät kertautuivat – pienimmilläänkin, kuten Kuusjoen linjalla, käyttäjiä oli 2,6 kertaa enemmän kuin viime kesänä, sanoo Salon liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola.

Kesäkampanjalla haluttiin tuoda Paikkua tutuksi ja kannustaa salolaisia kokeilemaan joukkoliikennettä ja näin madaltaa kynnystä matkustaa maksavana asiakkaan linja-autolla myös talvikaudella.

Koronan hiipuminen voi osaltaan selittää matkustusmäärien kasvua, mutta vain osittain. Kesällä 2021 matkustusmäärät olivat nousseet varsinaisesta koronakesästä 2020 jo 40 prosenttia.

Aholan mukaan haitari eri linjojen suosiossa on ollut suuri. Esimerkiksi Tupurin linjan käyttö kasvoi 7,4-kertaiseksi ja Perttelin linja 6,2-kertaiseksi. Eniten tehtiin ilmaismatkoja Halikko–Sirkkula -linjalla, mutta se on muutenkin suosituin ja tihein Paikun linjoista.

– Tärkeää on mielestäni se, että huomattavaa kasvua oli myös niillä linjoilla, joissa matkustajamäärät ovat vähäisempiä, Ahola sanoo.

Muutama muukin ero on pistänyt Aholan silmiin. Etenkin se, että 75 prosenttia kaikista matkustajista oli ilmaisjaksolla aikuisia, kun kesälomakauden ulkopuolella Salon joukkoliikenteen käyttäjistä noin puolet koostuu koululaisista.

– Se kertoo tavoitteen toteutumisesta. Tavoitteena oli nimen omaan saada Paikun kyytiin ihmisiä, jotka eivät sitä yleensä käytä.

Aholan tilastot kertovat, että lapsilipun käyttäjien osuus oli ilmaiskaudella huomattavaa etenkin Tupurissa (38 prosenttia), Kiikalassa (38 prosenttia) ja Kokkilassa (34 prosenttia).

– Kiikalan ja Kokkilan kohdalla arvelen pääsyn uimarannoille vaikuttaneen lasten määrän suureen osuuteen.

Ahola kertoo kuulleensa myös siitä, että moni kantasalolainen on oikeastaan vasta Paikun ilmaiskokeilun kautta oivaltanut, kuinka helposti laajan Salon toiseltakin puolelta voi autottakin harrastaa kotiseutumatkailua.

Toinen ero näkyy siinä, milloin Paikun kyytiin keskikesällä eniten hypätään.

– Keskikesällä liikennekäyttö on ihan erilaista kun lomien ulkopuolella. Nyt keskikesällä mitä pidemmälle aamusta päästiin, sitä enemmän Paikkua käytettiin. Ihan toisin päin kuin talvella, jolloin ruuhkahuiput ovat aamulla ja iltapäivisin, Ahola sanoo.

Kokeilusta saatu palaute on Aholan mukaan ollut pääsääntöisesti positiivista, myös kuljettajilta korviin kantautunut.

– Ollaan oltu tyytyväisiä, että kyydissä on ollut paljon hyväntuulisia matkustajia, ja etenkin siitä, että matkustajia on ollut, Ahola sanoo.

Toiveitakin toki on. Näistä yleisimmät ovat toiveet iltavuorojen sekä kyläkeskusten ja keskustaajaman välisten vuorojen määrän lisäämisestä. On esitetty myös toiveita ilmaisuuden muuttamisesta pysyväksi.

– Saloa ja pääkaupunkiseutua ei voi eikä kannata verrata toisiinsa. Salossa pyrimme maksimoimaan mahdollisen palvelutason. Pitää muistaa, ettei joukkoliikenne ole Salossa markkinaehtoisesti kannattavaa. Salossa ei yksikään linja ole ollut koskaan kannattava, Ahola sanoo.

Ahola toivookin, että yhä sankemmat joukot siirtyisivät joukkoliikenteen käyttäjiksi, edes silloin tällöin. Sen kautta palvelutasoakin voi hilata paremmaksi.

Mikäli kokeilujaksojen matkat muutettaisiin lipputuloiksi, Paikun kassaan olisi kilahtanut Paikun arvokortin kautta yli 90 000 euroa ja kertalipputuloina liki 120 000 euroa. Lipputulot samalta ajanjaksolta kahdelta aiemmalta kesältä ovat olleet noin 25 000 euroa.

– Teijon, Vaskion ja Perniön linjoilla kyytiin nousseiden matkustajien määrä ylitti talviajan kuukausittaisen nousumäärän. Tammikuussa 2021 Paikulla oli kuukaudessa noin 48 000 matkustajaa. Siihen verrattuna kesäkokeilun määrät näyttävät oikein hyviltä.

Yksi Salon ulkopuolella näkyvimpiä linjoja on Teijon kautta Mathildedaliin kulkeva ruukkikyläreitti. Se on Salolle tärkeä jo imagosyistä.

– Linjalla on tavanomaista enemmän turisteja muun muassa pääkaupunkiseudulta, ja he ovat tottuneet joukkoliikenteen hyvään palvelutasoon. He myös käyttävät paljon mobiililippuja.

Vaikka ilmaisuus yli nelinkertaisti Paikun käytön, ainuttakaan matkustajaa ei tarvinnut jättää pysäkille siksi, ettei bussiin olisi enää mahtunut.

– Lähes täysiä on ollut ykköslinjalla ja muutamia kertoja Mathildedalin linjalla, Ahola sanoo.

Alennuslippuja keskellä päivää

Paikun talviaikataulut tulevat voimaan elokuun 11. päivä. Luvassa on uusi aikuismatkustajille suunnattu kokeilu, missä keskipäivän liput ovat muita edullisempia.

Kello 10–12.59 ostettu lippu maksaa tuolloin 2,20 euroa, kolmanneksen vähemmän.

– Tavoitteena on saada lisää aikuisia autoista Paikun käyttäjiksi. Kokeilun näkökulma on ekologinen, Salon liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola sanoo.

Keskipäivän alennuslippukokeilua jatketaan ainakin vuoden loppuun.

Paikkua kesän Tekstareissa:

Paikkua ja ilmaiskokeilua on kommentoitu seuraavasti Salon Seudun Sanomien Tekstarit-palstalla tämän vuoden kesä-heinäkuussa.

Täysin mahdotonta hyödyntää ilmaista Paikkua. Kun ja jos haluat johonkin tapahtumaan, pääset sinne Paikulla, mutta et takaisin, koska viimeisimmät vuorot ajetaan jo alkuillasta. Järkeä taas

Salon keskustasta voi tehdä rengasmatkan Mathildedalin tai Kokkilan kautta Paikulla tai polkupyörällä Nordep-aluksen ajaessa Kokkilan kautta. Paikku on ilmainen matkustajille heinäkuussa. Salon rengastie

Kai se Paikku kiertää kaupungin kautta, että pääsee kulkemaan. Eihän siinä olisi muuten järkeä. Onhan matkakeskus kaupungin lähellä tätä päivää, ei kulttuurimaiseman tuhoaminen. Tätä päivää

Paikulla pääsee , totta. Kunhan kelloaika sopii suunnitteluun. Ei liian aikaisin aamulla, ei liian myöhään illalla, ei kaikkina viikonpäivinä. Paikulla pääsee, kunhan ensin pääsee Paikulle. Vielä vähän hiottavaa

Kesällä Salon bussit ajavat ilmaiseksi tyhjinä. Tarkoittaako ilmainen bussi, että ajetaan tyhjässä bussissa ilmaa? Tuloslaskija

Se on ihan hyvä , että paikkukyyti on ilmaista. Se voisi kyllä käydä kääntymässä Suomusjärven Kitulassa, niin sieltä pääsisivät lapset ja autottomat henkilöt Härjänvatsaan uimaan tai käymään Kiikalan kirkonkylällä, ja vastaavasti Kiikalasta pääsisi Kitulaan esimerkiksi kahvilaan, pizzalle tai pikavuorolla Helsinkiin tai Turkuun. Jos odotusaika on pitkä, niin onhan Kitulassa paikkoja, joissa voi bussia odotella. Paikulla Kitulaan

Paikusta ei ole mitään iloa meille liikuntarajoitteisille, kun emme pääse Paikkuun. Salossa ei ole mitään iloa meille sairaille ja vanhoille liikuntarajoitteisille. Hyvät päättäjät, kun järjestätte jotain iloa Saloon, niin ottakaa huomioon kaikki ihmiset: vanhat eläkeläiset, sairaat, työttömät, lapset ja liikuntarajoitteiset. Liikuntarajoitteinen mummu

Hienoa, että Salossa jotain uutta uskalletaan kokeilla, esimerkiksi ilmainen Paikku kesällä. Valitettavasti siinä on mahdoton onnistua niin, että se hyödyttäisi kaikkia. Olen kuullut vastauksia, ettei voi tehdä mitään, kun sitten kaikki haluavat. Ei silloinkaan, kun joku tietty ongelma vaatii korjausta. Suosittelen harkittuja kokeiluja

Kannattaisi laittaa paikku kulkemaan asutuksien läpi, eikä metsään, jossa ei kukaan asu. Entiselle reitille

Paikun matkalippujen hinnat

Paikun liput (aik./7–16v)

Kertalippu 3,3 / 1,7 euroa – voimassa 2 tuntia

Mobiililippu 3 / 1,55 euroa

Arvolippu 3 / 1,55 euroa – Arvolippuun voi ladata halutun summan euroja.

Kausilippu 85 / 55 euroa – Voimassa 30 päivää.

Koululippu (maksuton)/Kelan koulumatkalippu (2.asten opiskelijoille) 21,5/43 euroa (ks. salonpaikku.fi)

Veteraanilippu (maksuton sotaveteraaneille)

Lähde: salonpaikku.fi