Klapikauppa on tänä kesänä sujunut epätavallisen vilkkaasti, kertovat klapikauppiaat. Poikkeuksellisen kovan polttopuukysynnän taustalla ovat kohonneet energianhinnat. Kun aikaisemmin klapeja myytiin tasaisesti syksyn mittaan, tänä vuonna asiakkaat ovat olleet selvästi ajoissa liikkeellä.

– Puut on myyty. Kysyntä on ollut älyttömän kovaa ja määrät suuria asiakasta kohden, Salon Polttopuu Oy:n Olli Vesalainen kertoo.

Vesalainen sanoo yrityksen myyneen kesän aikana 1 000–1 500 heittokuutiota klapeja. Kovimman sesongin hän huomasi alkaneen viikkoa ennen juhannusta. Viimeisen tilauksen Vesalainen otti vastaan heinäkuun viimeisenä päivänä. Yrittäjien on täytynyt painaa pitkää päivää.

– Meillä oli heinäkuun loppuun saakka ihan jatkuvaa menoa, jopa 7–10 toimitusta päivässä, kuvailee Vesalainen kesän työtahtia.

Vesalainen mainitsee yksittäisten asiakkaiden tehneen erittäin suuria klapitilauksia – jopa niin suuria, että herää kysymys, ehtiikö kaikkea polttamaankaan.

– Suurin osa puista on mennyt lämmitykseen, ihan määristäkin sen huomaa, Vesalainen tietää.

Varastossa on vielä hieman puita odottamassa toimitusta. Salon Polttopuulle tulee edelleen päivittäin kymmenkunta klapikyselyä. Lähipäivinä useille myyjille soittaneita asiakkaita on ollut yhteyksissä Helsingistä saakka.

– Oikein harmittaa, kun ihmiset soittavat ja pyytävät tuomaan johonkin osoitteeseen puita, ja joudun sanomaan, ettei minulla ole myytävää, Vesalainen miettii.

Perttelistä puita myyvä Matti Loukonen allekirjoittaa kovan menekin. Hän on myynyt eniten koivuklapeja, mutta nyt asiakkaille kelpaavat muutkin puulaadut.

– Monet ovat soittaneet huolissaan ja kertoneet, ettei puuta saa mistään. Sen huomaa selvästi äänensävystä, että nyt on hätä, Loukonen kertoo.

Hintojakin on ollut kysynnän vuoksi ollut varaa nostaa 10–20 prosenttia.

– Selvästi isompia määriä on mennyt mitä ennen. Jotkut ottavat jopa puolet enemmän, mitä edellisinä vuosina, pohtii Loukonen.

Muurlasta toimivan KlapiLandin Jouni Kalliolla on vielä varastoa jäljellä. Kiihkeä kysyntä on tuonut uusia asiakkaita.

– Ei myyntiä ole vielä poikkeuksellisen paljon ollut, mutta kyllä tässä koko aikaa on soittoa tullut. Ihmiset varautuvat talveen, kertoo Kallio.

Puolentoista heittokuution säkeissä puita myyvä Kallio on toimittanut keskimäärin 2–3 säkkiä yhdelle asiakkaalle. Kalliokin kertoo ymmärtäneensä puiden menevän lämmitykseen.

– Kysyntä on lisääntynyt koko ajan, kun televisiossa tiedotetaan sähkön noususta. Varmasti ihmiset ajattelevat, että laitetaan varastot ihan piukkaan, Kallio perustelee.

Vuodesta 2006 klapeja myyneen Sami Honkalan suosituin tuote on tänä vuonna ollut 33 senttimetrin koivuklapi. Honkalan klapien toimitukset venyvät jo syyskuulle, mutta hänelläkin puuta riittää vielä.

– Sesonki on paljon aikaisemmin, viikkoja ellei ihan kuukausia, kertoo Honkala.

Honkala näkee, että kesämökkiläiset paljuineen ja pihasaunoineen ovat olleet merkittävä asiakaskunta viime aikoina. Asiakkaiden keskimääräisten puutilausten koko on myös hänellä noussut.

– Kyllä muutama kuutio enemmän mielestäni tilataan kuin aikaisemmin, Honkala sanoo.

Raaka-aineiden ja polttoöljyn hintojen nousu on saanut myös Honkalan korottamaan myyntihintaa.

Heittokuution verran koivuklapeja maksaa Salon seudulla tällä hetkellä noin 60–70 euroa ja sekaklapit hieman vähemmän. Vaikka asiakkaille aikainen sesonki saattaa aiheuttaa pulmia, myyjät havaitsevat kysynnässä positiivisiakin puolia. Eikä nyt puhuta vain myyntituloista.

– Tähän aikaan on hienoa viedä tilauksia, kun on niin valoisaa ja kuivaa. Syys- ja lokakuussa mentäessä on aina pimeä ja sataa. Myyjän kannalta todella mahtavaa, että näin aikaisin on tilattu puut, ihailee Salon Polttopuun Olli Vesalainen.

Matti Loukonenkin korostaa, että polttopuuostosten suhteen tulisi olla muinakin vuosina ajoissa liikkeellä.

– Toivoisin, että ihmiset ostaisivat aikaisemmin kesällä puunsa. Tänä vuonna tulee käymään sillä tavalla, että moni jää ilman, Loukonen pohtii.