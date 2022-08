Marin vakuutti olleensa toimintakykyinen juhlailtana – ei ole sanojensa mukaan kärsinyt krapulasta koko kesänä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) olisi omien sanojensa mukaan ollut toimintakykyinen johtotehtäviin juhlailtana, jota on viime päivien aikana käsitelty julkisuudessa.

– Valtioneuvosto on aina toimintakykyinen. Ei meillä valtioneuvoston kokouksia kutsuta koolle keskelle yötä.

Hän ei olisi omien sanojensa mukaan lähtenyt viettämään vapaailtaa, jos epäilystäkään minkäänlaisesta uhasta tai kriisistä olisi ollut tiedossa.

– Kyllä meillä on sen verran osaava armeija ja rajaviranomaiset, että he tietävät, onko Suomen rajalle ryhmittymässä vieraan vallan edustajia, Marin sanoi.

Marin kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Kesärannassa perjantaina loppuiltapäivästä. Tiedotustilaisuus kutsuttiin koolle arkiviikon päätteeksi lyhyellä aikataululla.

Keskiviikkoiltana useat mediat uutisoivat pääministerin illanvietosta kuvatuista videoista. Videot oli julkaistu sosiaalisessa mediassa yksityistilillä, mutta ne olivat päätyneet laajempaan jakeluun.

Sosiaalisessa mediassa levinneiden spekulaatioiden vuoksi Marin on joutunut vastaamaan myös tiedotusvälineiden esittämiin kysymyksiin huumeiden käytöstä. Perjantai-iltapäivällä Marin kertoi käyneensä oikeusturvansa vuoksi huumausainetestissä, jonka tulos saadaan viikon kuluessa.

– Sen toimitamme myös tiedotusvälineiden tietoon heti kun testitulos tulee, mutta pidän näitä syytöksiä aika raskaina ja sen vuoksi halusin puhdistaa oman maineeni.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ovat pitäneet hyvänä ajatuksena, että Marin kävisi huumetestissä.

Tiedossa ei ole konkreettista näyttöä siitä, että Marin olisi käyttänyt huumeita.

Pääministeri Marinin vapaa-ajan viettoa on käsitelty mediassa tasaisin väliajoin.

Perjantain tiedotustilaisuudessa Marin sanoi, ettei yhtään pääministerin työtehtävää ole jäänyt hoitamatta sen vuoksi, että hän on viettänyt iltaa ystäviensä kanssa.

Infon päätteeksi pääministeri piti kohtuuttomana ja asiattomana tapauksen yhteydessä käytettyä kieltä hänen juhlinnastaan. Marin sanoi, ettei ole yhtenäkään aamuna tänä kesänä kärsinyt krapulasta.

– Ehkä jokainen pystyy siitä arvioimaan, kuinka paljon on tullut juotua.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen sanoo STT:lle, että pääministerin turvallisuusjärjestelyt ulottuvat jokaiseen tilanteeseen. Hän kommentoi yleisellä tasolla, että arviointia pääministerin tapaamista henkilöistä tehdään normaalisti niin etukäteen kuin tilanteen mukaisesti.

– Meillä on kohtuullisen hyvä käsitys siitä, mikä on ympäröivä tilanne kussakin paikassa, missä pääministeri on, Kurvinen sanoo.

Kurvisen mukaan jokainen ministeri muodostaa luonnollisesti omantyyppisen elämän osana ministerin tehtävää. Se on kokonaisuus työtehtäviä ja yksityiselämään liittyviä tapahtumia.

– Meidän tehtävä on huolehtia turvallisuudesta ja samalla mahdollistaa normaali arki. Yksi sen ulottuvuus on, että kullakin valtioneuvoston jäsenellä on mahdollisuus tavata henkilöitä, joita hänen elämäänsä kuuluu.

Ilkka Hemmilä